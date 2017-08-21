Samsung Galaxy Note 8 , son zamanlarda deli gibi sızıyor ve yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Cihazın 256 GB depolama alanı varyantıya sahip olması bekleniyor.

Görünen o ki, Galaxy Note8'in 256 GB'lık versiyonu, sadece 64 GB'lık modelin dört kat depolanmasıyla kalmayacak, aynı zamanda bazı önemli hediyelerle birlikte gelecek..

Güney Kore'de bir AKG Bluetooth hoparlörü ve bir Nemonic yazıcı arasında seçim yapabileceğiniz bir promosyon olacak.PostIt'ın bulut entegrasyonu ile ilgili olabilir. 64GB modelinde, Gear VR gibi aksesuarların 100.000'e kadar çıkarılabilir veya harici 5,100mAh pil ile birlikte sunulacak bir kupon sunulacak. Bunlar sadece örneklerdir, başlatma zamanı gelinceye kadar daha fazla seçenek olmalıdır.

Bu, Samsung'un Galaxy Note 8 ile sunduğuyla ilgili olabilir. Batıda 128GB'lık bir modelin mevcut olması bekleniyor. Aslında, 256GB modeli Güney Kore ve Çin'in dışında olmayabilir.