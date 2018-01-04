2018 yılında en çok merak edilen gök olaylarının tanığı olacağız...

12-13 Ağustos 2018'de saatte 60 göktaşının düşeceği bu olayın Perseid Meteor yağmurları olarak adlandırılıyor. 13 ve 14 Aralık 2018 tarihindeyse Geminid meteor yağmurlarında saatte 120 göktaşı düşecek.

31 Ocak 2018'de tam ay tutulması Avustralya, Kuzey Amerika, Doğu Asya ve Pasifik Okyanusu'ndan gözlenebilecek. 15 Şubat 2018'de de parçalı güneş tutulması Antartika, Şili ve Arjantin'den izlenebilecek.

13 Temmuz 2018'de ise parçalı güneş tutulması Antarktika ve Avustralya'nın güneyinden görülebilecek. 27 Temmuz'da Avrupa, Afrika, Batı ve Orta Asya ve Batı Avustralya'dan tam ay tutulması gözlenecek. 11 Ağustos 2018'de parçalı güneş tutulması Kanada'nın kuzeydoğusunda, Grönland'da, Kuzey Avrupa'da ve Asya'nın kuzeydoğusundan izlenebilecek.

Siz daha önce gök olayına şahit oldunuz mu?