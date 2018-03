ABD ve Avrupa'da hem Steam gibi dijital platformlarda hemde fiziksel mağazalarda 2018 yılı Şubat ayının en çok satan oyunları belirlendi...

NDP Group tarafından yapılan açıklamalar, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa pazarındaki en popülerını birer birer ortaya döktü.

Söz edilen zamanda Amerika Birleşik Devletleri pazarı, oyun endüstrisi açısından, önceki döneme göre 1.2 milyar dolar gelir elde etti.

Şimdi de pazar payına görüne en çok satıp, kar elde eden oyunlara göz atalım:

Monster Hunter: World

Dragon Ball: Fighterz

Call of Duty: WWII

Playerunknown's Battlegrounds

Grand Theft Auto V

NBA 2K18

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Mario Kart 8

Madden NFL 18

Star Wars: Battlefront I

Assassin's Creed: Origins

UFC 3

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

FIFA 18

Dragon Ball: Xenoverse

The Sims 4Splatoon 2

Dissidia: Final Fantasy NT

Need for Speed: Payback

HellBlade: Senua's Sacrifice



Siz hangi oyunları oynuyorsunuz?