2018 Yılı Şubat Ayının Çok Satan Yapımları Açıklandı!
ABD ve Avrupa'da hem Steam gibi dijital platformlarda hemde fiziksel mağazalarda 2018 yılı Şubat ayının en çok satan oyunları belirlendi...
NDP Group tarafından yapılan açıklamalar, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa pazarındaki en popülerını birer birer ortaya döktü.
Söz edilen zamanda Amerika Birleşik Devletleri pazarı, oyun endüstrisi açısından, önceki döneme göre 1.2 milyar dolar gelir elde etti.
Şimdi de pazar payına görüne en çok satıp, kar elde eden oyunlara göz atalım:
Monster Hunter: World
Dragon Ball: Fighterz
Call of Duty: WWII
Playerunknown's Battlegrounds
Grand Theft Auto V
NBA 2K18
Super Mario Odyssey
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Mario Kart 8
Madden NFL 18
Star Wars: Battlefront I
Assassin's Creed: Origins
UFC 3
Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
FIFA 18
Dragon Ball: Xenoverse
The Sims 4Splatoon 2
Dissidia: Final Fantasy NT
Need for Speed: Payback
HellBlade: Senua's Sacrifice
Siz hangi oyunları oynuyorsunuz?