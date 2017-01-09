Chevrolet Detroit Otomobil Fuarı'nda Traverse serisini tanıttı. Özelikle güçlendirilen Chevy Traverse ise dikkat çekti.

Traverse otomotiv sektöründe uzun zamandan beri var olan bir seri olmasına karşın satışları hep yüksek kaldı. Chevrolet Ekim 2008'de satışa sunduğu otomobilinde 500 binlik satış barajı aşıldı.

Yeni Traverse’de RS hariç tüm modeller General Motors'un 3.6 litrelik V6 ve yeni bir dokuz vitesli otomatik şanzımanı ile gelecek. Motor seçeneğinde ise 305 beygir gücünde ve 260 pound feet tork değeri var.

Farklı olan Traverse RS versiyonunda ise 2.0 litrelik bir turbo şarjlı dört silindirli bir araç üretilmiş. 255 beygir gücü ve 295 lb-feet tor ile bu modelde oldukça iddialı ve performans sunabilecek düzeyde.

Traverse şimdiye kadar mevcut en ferah araç modellerinden birisi olduğu için serinin 2017 modellerinin de yine yüksek satış rakamlarına ulaşılması bekleniyor. Dingil mesafesinin daha geniş olması araçların yol tutuşunda ciddi bir avantaj sunarken, koltukların arkasındaki bagaj alanı gibi tüm detayların da özel olarak düşünülmesi araçtan tüm beklentilerin karşılanmasını sağlıyor.

Chevy Traverse Tasarımı

Serinin tasarım noktasında da güncelleme yapıldı. İç mekanda ise ihtiyaçlara göre şekillendirilen özel bölümler ve teknoloji yer alıyor. Apple CarPlay, Android Auto, 4G LTE WiFi hotspot, sekiz inçlik dokunmatik ekran araçtaki ihtiyaçların karşılanması noktasında en önemli detaylar.