Otomotiv dünyasının en önemli markalarından olan Audi 2018 model Audi Q3 ile oldukça dikkat çekti.

Audi son dönemlerde özellikle SUV olarak adlandırılan araç modellerine özel bir ilgi gösterirken 2018 yılında piyasaya sunulacak Audi Q3 ilk defa görüntülendi. Modelin bir alt versiyonu olarak bilinen Q2 modelinde ciddi bir atılım yapan Audi, Q2 ile oldukça beğenilmişti. Şimdi ise durumu bir adım daha ileriye götürmeye çalışan Audi, Q3 2018 modeli ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Tasarımad Değişiklikler Var

Tasarımda ve özellikle aracın donanımlarında ciddi bir değişikliğin yapılması beklenirken araçlarla ilgili gündeme gelen iddialarda elektrikli versiyonun da olabileceği açıklandı. Bu bakımdan SUV modelinde özellikle elektrikli versiyonun piyasaya sunulması kullanıcıların yeni modele çok daha fazla ilgi göstermesini sağlayacaktır. Araç ile ilgili elde edilen bilgilerde önceki versiyonlardan daha hacimli ve büyük bir aracın tasarlandığı da yer alıyor.

Aks Mesafesi Arttı!

Özellikle aks mesafesinde 50 milimetrelik bir artışın yaşanması aracın daha büyük görünmesini sağlamış. Dış ve iç tasarımda yapılan değişiklikler Audi Q serisinde yaptığı en önemli hamle olarak kabul ediliyor. Q3 modeli ile birlikte Audi’nin SUV konusunda da artık yeni bir tasarımı takip ettiği görülüyor. Bu bakımdan önümüzdeki dönemlerden itibaren Audi tarafından piyasaya sunulacak SUV araçlarda farklı bir araç serisini görebilmek mümkün olacak.