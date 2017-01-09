2017'nin İlk Haftasındaki Trend Telefonlar Neler?

2017 yılının ilk günleri itibari ile sektörde en popüler olan telefonları sizler için derledik.

Akıllı telefon sektöründe uzun zamandan beri popüler olan J7 (2016), Xiaomi Redmi Note 3'e karşı yine galip geldi ve yerini korudu. Samsung Galaxy J7 Prime Sıra: 1 Önceki Sırası: 1 Samsung Galaxy J7 (2016) Sıra: 2 Önceki Sırası: 3 Xiaomi Redmi Note 3 Sıra: 3 Önceki Sırası: 2 Xiaomi Redmi 3s Prime Sıra: 4 Önceki Sırası: 5 Vivo V5 Sıra: 5 Önceki Sırası: 4 Xiaomi Red Note 4 Sıra: 6 Önceki Sırası: 7 Oppo F1's Sıra: 7 Önceki Sırası: 6 Samsung Galaxy J5 (2016) Sıra: 8 Önceki Sırası: 9 Samsung Galaxy S7 Edge Sıra: 9 Önceki Sırası: 8 Samsung Z2 Sıra: 10 Yapılan sıralamalarda dünya genelindeki popüler web sitelerindeki rakamlar göz önünde bulundurulmuştur. Yeni listede özelikle dikkat çeken Samsung tarafından piyasaya sunulan ve ilgi gören Z2 modelinin 10. Sıradan yer bulması. Ayrıca Apple ürünlerinden hiçbirinin sıralamaya girememesi ve Samsung ile Xiaomi arasındaki rekabet listenin önemli detayları arasında yer alıyor.

Şindar OKAY Tüm yazıları

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