2017 yılı itibariyle pek çok farklı marka piyasaya daha üst seviyelerdeki cihazlar ile gelecek. İşte 2017den beklenen yenilikler.

Apple, Microsoft ve Samsung gibi üreticiler başta olmak üzere 2017 yılında üreticiler tarafndan pek çok farklı ürün piyasaya sunulacak. Tüm bu ürünlerden beklentiler çok daha farklı ve gelişmiş durumda. Öyle ki 2016 yılı içerisinde ciddi bir gelişmenin yaşandığı sektör, 2017 yılı itibariyle kuşkusuz daha iyi ve yüksek özelliklere sahip olan cihazlar ile desteklenecek. Bu konuda en çok dikkat çeken ve merak uyandıran cihazlardan bir tanesi ise iPhone 8.

iPhone 8 Gelecek!

Apple tarafından 2017 yılının son çeyreğinde piyasaya sunulması beklenen cihaz, bugüne kadarki en iyi ve en gelişmiş iPhone modeli olacak. Bu cihazın yanı sıra Microsoft’un da 2017 yılında mobil sektördeki en iddialı modellerinden bir tanesi SurFace olacak. Surface olarak adlandırılan yeni mobil cihazlar ile birlikte Microsoft sektörde çok daha iddialı bir halde olacak. Bu bakımdan marka tarafından yapılacak yeni tanıtımlar ile birlikte bu alandaki rekabetin daha da arttırılması ve kullanıcılar için önemli bir seçeneğin yaratılması bekleniyor.

Samsung Galaxy S8 Merak Ediliyor!

Samsung cephesinde ise 2017 yılı için en büyük beklenti Galaxy S8 modeli. Galaxy serisinin en gelişmiş versiyonunun sunulacağı 2017 bu bakımdan kullanıcılar için oldukça cazip bir seçenek yaratacak.