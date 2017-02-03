2017'nin En Kahraman Kamerası

GoPro şirket CEO'su olan Nicholas Woodman son zamanlarda tek bir kamera ile zararını telafi etmeyi planlıyor. En yüksek kalitede ve kahraman olarak tanıttığı kamera beklentilere göre 4K çekimi 30fps yerine 60 fps'te yapabilecek olan GoPro Hero 6, yazılımsal geliştirmeler bakımından ise çok daha iyi olacağını duyurdu.12MP çözünürlüğündeki kamerasında da geliştirmeler beklenen cihaz.

GoPro Hero 6 Neden Gecikti?

GoPro’nun, geçen yıl bazı sorunlar nedeniyle ürünü geciktirebileceğine ya da iptal edebileceğine dair bazı haberler yayılmıştı. Fakat şirketin yeni kamerasının özelliklerine dair şu an için varsayımdan öteye geçebilen kesin bir bilgi yok.

CEO Nick Woodman, geçtiğimiz ay düzenlenen CES 2017 fuarında şirketin geleceğine ve küresel bir GoPro kamera vizyonuna dair bazı detayları basın mensuplarıyla paylaşmıştı.

GoPro Hero 6 süper takım olarak yayımladığı kamera şimdiye kadar 60 metre derinliğe kadar görüntü çekerken, kazalar da yüksek bir korumayla sabit tutma, takımlarıyla beraber piyasaya sürmeyi hedefliyorlar.

Bakalım fiyat ve perfonmans açısından bizlere neler sunacak.