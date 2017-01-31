2017 Model Sony Xperia XA Videosu Ortaya Çıktı!

Bildiğiniz üzere Sony Xperia XA'nın devamı niteliğindeki bir dizi daha önce ortaya çıkmıştı. Şuan da 2017 model olan Xperia XA videosu sızdırıldı. Hemen hemen iki dakika süren videoda 'G3121' model numaralı Xperia modelinden söz ediliyor.

Videonun başlık kısmında telefondaki 23MP kameradan bahsediyor.Video, yukarıda bahsedilen modelin çeşitli açılardaki Android sürümünü, model numarasını, prototipini ve 5 Ocak güvenlik yamasını gösteren birkaç menü ekranı göstermektedir.Telefonun arka kamerasi ise videoda kısa bir süre görülmektedir.

Xperia XA, Sony'nin MWC 2017'de düzenlenecek olan etkinliğinde resmen ilan edilecek.Xperia XA (2017) ile ilgili şuana kadar bildiklerimiz, alt üst çerçevelerinin oldukça geniş olacağı ve stereo hoparlörlere sahip olacağıdır.

