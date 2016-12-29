2017'de Beş Yeni Nokia Telefon Duyurulacak

Nokia için telif haklarını elinde bulunduran HMD Global için 2017 ciddi bir sınav yılı olacak. Firma tarafından Nokia için hazırlanan yeni modellerin 2017’de piyasaya sunulacağı önceden yapılan sızdırmalar ile bilinse de yeni gelen bilgilerde en az 5 farklı modelin yıl içerisinde satışa çıkacağı duyuruldu. Bu açıdan 2017’de Nokia için daha hareketli bir dönem yaşanacak. İddialarda firmanın tedarikçileri ile detaylı bir görüşme sağladığı ve yeni sürümler için gerekli hazırlıklara başlandığı belirtildi.

Yeni Nokia Modellerinde Özellikler Nasıl Olacak?

Piyasaya sunulacak yeni modeller hakkında bilinenler sadece sızıntılar ve iddialardan ibaret. Geçtiğimin hafta içerisinde Digitimes gibi önemli bir kaynakta yer alan haberde yeni telefonların 5.0 ile 5.7 inç arasında değişen ekran boyutlarında olacağı belirtildi. Tüm ekranlar için en önemli ortak özellik ise Full HD desteği. Bu konuda LG ile iş birliği gidileceği de iddialar arasında.

Piyasaya sunulacak telefonlar arasına bugüne kadar en popüler D1C olarak adlandırılan model. 3 GB RAM, 5.5 inç Full HD ekran, Snapdragon 430 işlemci, microSD kart desteği, 16 GB depolama alanı ve 16 MP arka kamera ile geleceği iddia edilen telefon markanın en iddialı modellerinden birisi olacak.

Diğer bir versiyonda ise 2GB RAM, 5 inç Full HD ekran, 13MP arka kamera ve Snapdragon 430 işlemci yer alacak. Bu iki modelin 150 Dolar ile 200 Dolar arasında bir etiket fiyatına sahip olması bekleniyor.

2017 yılında başlayacak MWC ile birlikte ilk Nokia modellerini resmen görebileceğiz.