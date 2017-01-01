2017 yılında BMW tarafından piyasaya sunulacak olan M4 modeli test sırasında görüntülendi.

BMW’nin bugüne kadar en çok satış yapan serilerinden birisi olan BMW M için 2017 yılı içerisinde yine oldukça iddialı bir çalışma yürütülüyor. Araç tasarımlarının ve çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı yeni model için şu anda test sürüşleri gerçekleştiriliyor.

Araç Yollarda!

Yapılan test sürüşlerinde özellikle çok az bir kamuflajın uygulandığı aracın bu sayede detaylı bir şekilde görüntülenmesi de mümkün olurken 2017 yılında aracın performans anlamında çok daha iyi bir hale getirildiği görülüyor. Üstelik yapılan sızdırmalar ile birlikte aracın motor seçenekleri ve performansı hakkında detaylara da sahip olmak mümkün.

M Serisine Küçük Dokunuşlar!

Aracın ışıklandırmalarında yapılan değişiklik oldukça dikkat çekerken 3.0 litrelik 6 silindirli bir motor tercih edilmiş durumda. Bu bakımdan önümüzdeki günlerde marka tarafından yapılacak tanıtımlarda oldukça iddialı ve güçlü bir motorunda tercih edildiği resmen görülebilecek.

Güç Arttı!

Aracın güç değerinde de bir önceki versiyonuna göre ciddi oranda bir artış yapılmış. Öyle ki yeni versiyonda 425 beygirden 450 beygire doğru önemli bir iyileştirme var. Aracın satışa sunulmasının ardından oldukça dikkat çekmesi ve BMW’nin yeni modeli ile birlikte yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor. Araç için yapılan ilk değerlendirmeler de bu verileri ve tahminleri destekliyor.