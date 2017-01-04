Telefon satışları ile ilgili yapılan araştırmalarda 2016 yılının son iki haftasında rekor kırıldığı belirtildi.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi̇ Türkiye'deki telefon satışları ile ilgili yaptığı açıklamasında özellikle 2016'nın son iki haftasındaki yükselişe dikkat çekti.

Rekor Kırıldı!

Özellikle Kasım ayı itibariyle doların ciddi oranlarda artış göstermesi telefon fiyatlarına da etki ederken bu durum sonrasında satışlarda gerilemeye yaşanmıştı. Üstelik TRT bandrol ücreti gibi ek ücretler sonrasında Türkiye'deki telefon fiyatlarının ciddi oranlarda yükseldiğini söyleyen Sinan Ekşi, haftalık 300 bin adetin altına düşen telefon satışlarının da bu durumdan kullanıcıların etkilendiğini gösterdiğini söyledi.

400 Bin Barajı Aşıldı!

Özellikle 2016'nın son iki haftası ciddi bir yükseliş olduğunu da belirten Sinan Ekşi, son iki haftalık süre içerisinde yüzde 40’ı aşan bir artışın yaşandığını ve bu artış ile birlikte telefon satışlarının haftalık 420 binin üzerine çıktığını söyledi.

2016 yılı ve öncesindeki telefon satışlarında haftalık satış rakamları 400 binin üzerine çıkmazken 2016'nın son iki haftası itibariyle telefon satışlarında rekor seviye yakalandı. 2016 yılının aylık olarak en yüksek satış rakamı 1 milyon 475 bin ile Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilirken en az satış rakamı da paylaşıldı. Buna göre 1milyon 140 bin telefonun satıldığı Mart ayı telefon satışlarının en düşük olduğu dönem olarak belirlendi.

Kaçak satışlardan arındırılmış toplam telefon satışları ise;

2015 yılında 15 milyon 320 bin,

2014'te 13 milyon 580 bin,

2013'te 11 milyon 870 bin.