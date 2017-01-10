2016'nın ilk haftasının geride kalmasının ardından Google üzerinden yapılan aramalar ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlandı.

2016-17 yılının ilk haftasını geride bıraktığımız şu günlerde özellikle Google üzerinden en çok hangi aramaların yapıldığı Google tarafından paylaşıldı. Yapılan araştırmalarda özellikle gündeme bağlı olarak yoğun bir şekilde son dakika araştırmalarının yapıldığı belirtilirken özellikle Türkiye'de yaşanan terör ve patlama olayları nedeniyle çok kişinin son dakika gelişmelerini öğrenmek istediği görüldü.

Son Dakika Arandı!

Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Reina adlı eğlence mekanında yaşanan patlama ve daha sonrasında İzmir gibi bölgelerde yaşanan terör saldırıları Türkiye'nin yeni yıla da terör ile birlikte girmesine neden oldu.

Tüm bu Kaos döneminde en çok arananlar listesinde Barbaros Şansal da yer aldı. Yeni yılda Türkiye'ye ve Türklere yönelik hakaret dolu sözleri ile dikkat çeken Barbaros Şansal, yine Google'da bir milyonun üzerinde arama aldı.

TEOG Es Geçilmedi

Yeni haftanın en çok arananlar listesinde üçüncü sırada ise TEOG sonuçları yer aldı.3 Ocak salı günü açıklanan TEOG sonuçları, 500 bin üzerinde arama alarak en çok arananlar listesine girdi. Diğer aramalarda ise İzmir terör saldırısı bulunuyor. İzmir'de yaşanan terör saldırısı sonrasında yine Google üzerinden yapılan aramalarda İzmir yoğun bir şekilde sorgulandı.

Son olarak ise Açık Öğretim Lisesi için yapılacak sınavların kar nedeniyle iptal edilip edilmeyeceği hakkında detaylı sorgulamalar gerçekleştirildi. Google'da ilk hafta itibariyle kişilerin Türkiye'nin gündemine bağlı olarak ne kadar çok bilgili olduğunu ve sorgulama yaptığını gösterdi.