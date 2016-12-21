2016'da Hangi Filmler İlgi Çekti?

Her yıl sinema müzik ve farklı alanlarda yıl geneli ile ilgili çeşitli istatistikler paylaşılırken 2016 yılının geride bırakılacağı son günlerde özellikle sinema ve televizyon alanında en çok ilgi çeken yapımlar ile ilgili detaylar paylaşıldı. IMDb tarafından yapılan özel çalışma sonucunda en çok ilgi gören yabancı filmler sıralamaya katılırken özellikle yıl boyunca büyük bir ilgi gören Suicide Squad’ın yapılan listede ilk sıralarda yer alması dikkatlerden kaçmadı. İzleyen kişilerin bağımlılık yaşadığı ve yıl boyunca en çok izlenen yapımlar arasında olan yapım Suicide Squad bu bakımdan haklı bir birincilik almış durumda.

Listede Neler Yok Ki!

Aralık ayı itibariyle hakkında özel çalışmaların yapıldığı sinema platformunda özellikle gişede kazanan ve oldukça ilgi gören farklı yapımlar incelemeye tâbi tutuldu. Yapılan listenin paylaşılmasının ardından internet üzerinde liste ile ilgili çeşitli yorumlar yapıldı. Genel olarak listenin oldukça başarılı olduğu ve önceki yıllarda yaşanan pek çok farklı sorunun bu yıl giderildiği belirtildi.

Öyle ki IMDb tarafından her yıl gerçekleştirilen bu listelerin özellikle önceki yıllarda pek çok farklı yapımın sıralamada yer almaması tepki çekmiş ve bu bakımdan herkes IMDb’ye karşı farklı bir önyargı oluşturmuştu. Fakat yapılan son çalışma ile birlikte bu konuda oldukça başarılı bir sonuca ulaşılması listenin daha popüler hale gelmesini sağladı. Yapılan açıklamalara göre ilk 10 yapım ise söyle;

1. Suicide Squad

2. Captain America: Civil War

3. Batman v Superman: Dawn of Justice

4. Deadpool

5. X:Man: Apocalypse

6. The Jungle Book

7. The Magnificent Seven

8. Ghostbusters

9. Warcraft: The Beginning

10. The Legend of Tarzan