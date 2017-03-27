Akbank'ın bu sabah yaşadığı problemden sonra müşterileri büyük bir tedirginlik yaşadı. Peki Akbank sistemi neden çöktü?

15 milyonun üzerinde sahip olduğu müşterisiyle Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Akbank'ın sistemi bugün sabah saatlerinde talihsiz bir olay yaşadı. Bununla birlikte mobil, internet şubesi, ATM ve POS cihazları uzun bir süre kullanılamaz hale geldi. Bu durumun ne ile ilgili olduğu ise merak edildi. Durum böyleyken ilk açıklama Akbank'tan geldi. Sabah saatlerinde yaşanan bu durumun henüz nedeni bilinmezken Akbank ile ilgili hiç bir işlem yapılamadı.

Peki sorun neydi?

Şuan için resmi kaynaklar sistemsel problemin kaynağıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak güvenlik, yazılımsal ve donanımsal olarak üç farklı ihtimal karşımıza çıkıyor. Umuyoruz ki bu güvenlik problemi değildir. Bankalar zaman zaman veri tabanıyla ilgili donanımsal sorunlar yaşayabilir ancak yazılımsal bir sorun olma ihtimali bir hayli güçlü. Aynı zamanda bankanın sistemleri saldırıya da uğramış olabilir.

Akbank açıklama yaptı!

Akbank tarafından yapılan açıklamaya göre sistemler geçici olarak kesintiye uğramış. Sabah saatlerinden itibaren sistemlerin çalışmaması üzerine geçtiğimiz saat yapılan açıklamada Akbank, "Sistemlerimizde geçici olarak yaşanan yavaşlama ve kesintiler" ifadelerini kullandı. Hali hazırda şuan bankanın resmi web sitesinde hala erişim problemi yaşanıyor. Yaşanan bu talihsiz durumun umuyoruz ki müşteri güvenliği açısından bir problem yaratmaz.

Peki siz bankaların sistemlerinin güvenliği hakkında ne düşünüyorsunuz?