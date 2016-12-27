133 Canlı Türü Keşfedildi

İnsanlar her ne kadar gelişmiş cihazlara ve teknolojik altyapıya sahip olsa da dünya konusunda büyük bir soru işaretine sahip. Yapılan her bir yeni çalışma pek çok farklı gelişmeyi bizlere sunarken 2016 yılı içerisinde 133 yeni canlı türünün keşfedilerek literatüre eklendiği belirtildi. Konu ile ilgili resmi bilgiler California Bilimler Akademisine bağlı Biyoçeşitlilik, Bilim ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü tarafından paylaşılırken 133 yeni tür ile ilgili detaylar da kamuoyuna duyuruldu.

43 Yeni Karınca Bulundu

Yapılan araştırmalar dahilinde 43 karınca, 23 balık, 36 böcek, 4 örümcek, 6 bitki ve 7 Deniz yumuşakçasının tespit edilerek ilk defa görüntülendiği belirtildi. Üstelik yapılan açıklamalar dahilinde pek çok farklı canlı da bugüne kadar ilk defa görüntülendi. Dünya genelinde oldukça geniş katılımlı bir şekilde sürdürülen araştırmalar bu sayede daha fazla canlıya ulaşılmasını sağlarken bitki ve hayvan türlerinin tespit edilmesi adına yoğun bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğü ve bundan sonraki süreç içerisinde yağmur ormanlarından okyanusun en derinlerine kadar kapsamlı bir şekilde araştırmaların devam edeceği duyuruldu.

Dünyanın çok farklı bir yapısının olduğu ve gözle görülmeyen pek çok organizmanın dahi hayat zincirinde önemli bir yere sahip olduğu ifade edilirken yapılan araştırmaların bu nedenle çok mikro ölçülerde gerçekleştirildiği ve bu çalışmaların da olumlu bir şekilde sonuçlanmasının gelecek araştırmaları da teşvik edici nitelikte olduğu ifade edildi.