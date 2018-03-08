Bugatti, yeni Chiron Sport modeliyle Cenevre Otomobil Fuar'ında boy gösterdi...

Volkwagen Group'un açık ara en güçlü ve en pahalı markası Bugatti yeni Chiron modelini Cenevre Otomobil Fuarı 2018'de tanıtıldı. Söz konusu Bugatti modeli Chiron Sport olarak isimlendirildi.

Fakat bu isim sizleri asla yanıltmasın zira kudretli Chiron ve Chiron Sport arasında sayısal değerler açısından fark yok. Chiron Sport'da da orjinal modelin 8. litrelik, 16 silindirli ve 1479 beygir gücündeki motoru bulunuyor. İki aracında son hızı ve hızlanma değerli aynıdır.

Yeni modelde ne gibi farklılıklar var? Chiron Sport, öncüsüne kıyala yeni bir yol tutuş mimarisinden faydalanıyor. Gövde tasarımında bolca karbon fiber kullanılmı. Direksiyon ve silecek tasarımında bile karbon fiberden faydalanılmış.

Böylelik Chiron Sport, öncüsüne göre neredeyse 20 kilo daha hafif hale getirilmiş. Titanyum egzos sistem, de pastanın üzerindeki çilek gibidir. Anlayacağınız üzere Chiron Sport, virajlarda daha kıvrak olacak.

Chiron Sport, orijinal Chiron gibi 100 kilometre/hıza 2.5, 200 kilometre/hıza 6.5, 300 kilometre/hıza ise 13.6 saniyede ulaşıyor.

Elbette böylesine olağandışı bir aracın olağandışı bir fiyatı var: Karada seyreden UFO, 2,65 milyon euro yani yaklaşık 13 milyon TL'lik fiyat etiketine sahip.



Siz Chiron Sport'un fiyatını nasıl buldunuz?