11 Ronaldo ve 11 Messi PES 2017'de kapıştı!

Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan olan Ronaldo ve Messi ilk 11'leri oluşturdu. PES 17'de oluşturulan takımda maç yapıldı.

'WorldOfPES' Youtube kanalı PES 17 takım düzenleme özelliğiyle birlikte kendi takımını oluşturmasıyla dikkat çekti. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından hangisi mi yendi dersiniz? Oyun devi Konami'nin sevilen futbol oyunlarından biri olan PES 17 mod yapımcılarının ardından YouTuber'ların da ilgi odağı oldu. WorldOfPES ismindeki YouTube kanalı PES 17'nin takım düzenleme özelliği ile kendi takımını oluşturdu. Pro Evolution Soccer iki takım arasında tuhaf bir karşılaşma yapıldı. YouTube kanalı WorldOfPES, yalnızca Ronaldo'dan, diğeri Messi'den oluşan iki takım oluşturmaya karar verdi ve ortaya aşağıdaki video çıktı. İlk golün gelmesi biraz uzun sürdü.

Şindar OKAY Tüm yazıları

Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..

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