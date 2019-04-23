Lenovo, telefonun 100 megapiksel kamerası ve diğer özellikleriyle göz dolduruyor.

Akıllı telefon şirketleri son yıllarda kıyasıya bir rekabet yaşadığı bir gerçek. Evet, tam da Lenovo'nun yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonu olan Lenovo Z6 Pro'ya, dünyanın ilk 100 megapiksel akıllı telefonuna olanlar oldu. Lenovo Başlan Yardımcısı Chang Cheng bizzat Weibo'da ayrıntılı olarak Z6 hakkında bilgiler ortaya koydu. Lenovo VP'ye göre, Lenovo Z6, 12GB LPDDR4x RAM ve 512GB UFS 2.1 dahili depolama birimiyle birlikte en son ve en güçlü Snapdragon 855'i piyasaya sürecek. Lenovo Z6 muhtemelen yüz tanıma cihazından uzaklaşıyor, bunun yerine cihazın kilidini açmak için ekran parmak izi sensörüyle gelecek. Z6'nın soğutma sistemine sahip olduğu da söylentiler arasında.

6.39 inçlik bir ekrana sahip olan akıllı telefon, arka tarafında cihazın ana USP'si olan u şeklinde bir çentik ve 100 megapiksel kameraya sahip olacak.

AI destekli bir dörtlü kamera kurulumundan bahsediyoruz, arka tarafta 48MP + 16MP + 8MP + 2MP'lik kameralar yer alacak.

Sen matematik yaptın mı? Beni suçlama. Lenovo, arka kameranın 100MP çözünürlükte görüntü verebileceğini söylüyor. Söz konusu kameranın 100MP çözünürlüğü olmuşken merak edilen diğer bir unsur haliyle batarya olacaktır. Cihazın bataryası da 4000mAh olacak olup Dolby Panoramic Sound desteği de olacak. Akıllı telefon Android 9 Pie tabanlı ZUI'yi kutudan çıkaracak.

Cihaz ilk olarak Çin'de satışaçıkacak olup dört farklı modelle gelecek. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla başlangıç modelinin fiyatını TL'ye çevirdiğimizde Lenovo Z6 Pro'nun başlangıç fiyarının 2600 TL'ye tekabul ettiğini söyleyebiliriz.