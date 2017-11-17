10 yaşındaki çocuk Apple'ın milyonda bir olur dediği şey gerçek oldu ve yüzü ile Face ID kilidini açmayı başardı...

Apple'ın 10.yılına özel olarak tasarladığı iPhone X'in yüz tanıma şifresi kırıldı. iPhone X sahibi tarafından çekilen videoda 10 yaşındaki oğlu tarafından kilidin açıldığını gösteriyor. Apple'ın verilerine göre, bu çocuk milyonda bir olacak birşeyi gerçekleştiriyor.

Apple'ın Face ID için verdiği başarısızlık oranı buydu.

Apple, 13 yaşın altındaki çocukların, Face ID'i kandırmak için daha iyi şansları olduğunu söylüyor. Çünkü farklı yüz özellikleri tam olarak gelişmemiş olabilir. Birkaç gün önce Vietnam güvenlik firması Bkav, Face ID’i yenmek ve bir iPhone X açmak için geliştirdikleri bir maske kullandı. 150 dolarlık maske, 3D yazdırma, makyaj, 2D görüntüler ve yanaklardaki özel işleme ile oluşturuldu. Güvenlik şirketi, parmak izinin, yüz tanımaya göre akıllı telefon sahipleri için biyometrik korumanın üstün bir biçimi olduğunu söylüyor.



Siz iPhone X'in Face ID şifresinin bu kodar kolay kırılmasına şaşırdınız mı?