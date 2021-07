Bloomberg geçen hafta Apple‘ın tedarikçileri bu sonbahar için 90 milyona kadar yeni iPhone inşa etmekle görevlendirdiğini bildirirken, bu da planlanan 75 milyon adede göre %20’lik bir artış, ancak şirket 2020’de iPhone 12 için bu sefer, Gurman bazılarını yineliyor. iPhone 13 serisinden beklenilen özelliklerden.

Yapılan açıklamada “Daha hızlı bir A15 yongası, daha küçük çentik, daha iyi pil ömrü için yeni bir ekran ve Apple Watch benzeri her zaman açık mod ve 120 Hz yenileme hızı ve video kaydına yükseltme potansiyeli bekleyin.” dedi.

120 Hz’lik bir ekran sürekli olarak söylense de, bu seferki yenilik, iPhone‘un OLED ekranından faydalanabilecek Apple Watch benzeri her zaman açık modu. Kullanıcılar bu özelliği iPhone X’in piyasaya sürülmesinden bu yana bekliyor, ancak yıldan yıla iOS üzerinden iOS, Apple bu özelliği hiçbir zaman açıklamadı.

Gurman’ın söyledikleri doğru çıkarsa, kullanıcılar iPhone‘u etkinleştirmeye gerek kalmadan, saat, hava durumu ve hatta hangi uygulamanın kendilerine bildirdiği gibi bazı bilgileri kolayca alabilecekler.

Geçen yıl, bir tedarik zinciri raporu, bu yılın amiral gemisi iPhone‘larının her zaman açık ekrana sahip olma olasılığını artırdı. Bu gerçekleşirse, yalnızca iPhone kullanıcıları her zaman hayal ettikleri ProMotion teknolojisine sahip olmayacaklar, çünkü her zaman açık bir ekrana da sahip olacaklar.

Bunun dışında, Gurman’dan iPhone 13‘ün daha hızlı bir çip, daha küçük bir çentik ve daha iyi bir pil ömrü sunacağını duymak her zaman iyidir, çünkü iPhone 12 serisi öncekinden daha küçük bir pile sahiptir.