Rockstar Games imzalı dönemin PlayStation 2 efsaneleri olan GTA üçlemesi şimdi iddialara göre yeni konsollar için uyarlanıyor. Güvenilir kaynaklardan gelen güçlü iddialar, Grand Theft Auto 3, Vice City ve San Andreas oyunlarının çok yakında Remastered sürümlerinin yayınlanacağını öne sürüyor. İşte detaylar…

Son GTA oyunu olan Grand Theft Auto V yapımıyla en son 2013 yılında seriye bir oyun dahil eden Rockstar Games stüdyosu uzun bir süredir efsane seriyle ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor. Hayranlar, yapımcı şirketin şu anda GTA 6 oyunuyla uğraştığını düşünse de ne yazık ki buna dair ortada hiçbir somut belge yer almıyor. Öte yandan birtakım fanlar ise Rockstar’ın unutulmaz GTA Trilogy serini yeniden canlandıracağını umut ediyor.

Gelen son raporlar da ikinci tahmini doğru kılar nitelikte… Bilindiği üzere PlayStation 2 oyun konsolu özellikle de Rockstar Games’in popüler oyunları GTA üçlemesi için adeta mücevher olmuş, serinin en çok ses getiren yapımları o dönemlerde sergilenmişti. Halen daha birçok kişinin oynamaya devam ettiği bu oyunlar, kendinden sonra gelen çoğu açık dünya oyununa ilham verdi ve halen daha vermeyi de sürdürüyor.

GTA Trilogy Remastered söylentileri daha önce de sıkça duyulmakla beraber son haftalarda iyice baskın bir hal almaya başladı. Özellikle de çeşitli Grand Theft Auto forumları üzerinden yakın tarihlerde efsane serinin tekrar canlandırılacağı iddiaları sıklaştı ve üçlemenin yepyeni versiyonlarıyla çok yakında gelecekleri ima edildi! Bunlardan bir tanesi de GTABase forumunda Mach1bud adlı kullanıcının 90 gün içerisinde, yani Nisan ya da Mayıs ayında beklenen üçlemenin yenilenmiş sürümüyle karşılaşacağımızı öngörmesi oldu.

Elbette bu gibi tahminler sıkça geliyor. Fakat yakın bir zaman önce Rockstar Games şirketi sinematik fragman kesecek elemanlar aradığı çeşitli ilanlar yayınlamıştı. Söz konusu ilanların GTA Remastered oyunları için gelebileceği iddiası şimdi oldukça kuvvetli bir hal aldı.