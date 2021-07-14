Rockstar Games, GTA 6 için çalışmalara devam ediyor. Oyunun geliştirilme süreci biraz sıkıntılı geçse de kullanıcılar sabretmeye devam ediyor. Oyuncuların bir an önce GTA 6’yı oynamak istediği bilinmekte. Fakat şirket, aldığı bir karar ile çalışanlarının daha rahat iş yapması ve refahlarına dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı. Bu nedenle iş saatlerinin daha az ve geliştiricilerin çok fazla yorulmadan çalışmalarını öngördü. Hal böyle olunca GTA 6’nın çıkış tarihi birkaç sene ileri gitti. 2022 veya 2023 yılında çıkması beklenen oyun için artık 2024 ve 2025 seneleri gösteriliyor. Peki GTA 6 ile ilgili ortaya çıkan görüntüde ne var? Oyunla ilgili yayınlanan görüntüler büyük ses getirdi. Çünkü çeşitli yenilikleri de kapsıyor.

GTA 6’ya Ait Görüntü Paylaşıldı!

GTA 6’ya ait olduğu iddia edilen görüntü büyük ses getirdi. Ancak kullanıcılar bu görüntü ile pek tatmin olabilmiş değil. Reddit’teki görsele göre güneş doğarken GTA 6’da çekilen bir fotoğraf yer alıyor. Görüntü tam olarak net olmadığından yeteri kadar ilgiyle karşılanmadı diyebiliriz. Fakat gizli bir kaynaktan alındığı belirtilen bu görüntünün daha net hali önümüzdeki haftalarda ortaya çıkabilir. Söz konusu gelişmeler gösteriyor ki özellikle de 2022 yılında GTA 6’ya dair yeni bilgiler elde edebileceğiz. Uzun vadeli bir oyun projesi olduğundan kullanıcıların oyun serisini unutmaması ve zaman zaman hatırlaması açısından bir şekilde oyunla ilgili yenilikler paylaşılmalı. Bu konuya dikkat eden oyun firmaları, büyük başarı elde ediyor. Nitekim Rockstar Games, oyunu 4 sene sonra yayınlayacak olsa bile kullanıcıların dikkatini bir şekilde çekmek zorunda.

GTA 6 Görüntüsü Sahte mi?

GTA 6’ya ait olduğu iddia edilen görüntünün sahte olduğu vurgulandı. Cities: Skylines isimli bir oyuna çok benzediği için oradan alınabileceğine dikkat çekildi. Ancak gizli kaynak öyle söylemiyor. Yine de benzerlikle tüm herkesin dikkatini çektiği doğru. Rockstar Games, stratejik bir hamle izliyor olabilir. Her ne olursa olsun oyunun çıkış tarihi kimseyi memnun etmeyecek. Ayrıca paylaşılan görüntü de oyunun imajını bir miktar zedeledi.

2025 Yılını Kim Bekleyecek?

2013 yılında çıkan GTA 5’ten sonra pek çok güncelleme yayınlanmıştı. Oyun daima canlı tutulmaya çalışıldı. Ancak artık seride yeni bir oyunun çıkması gerekiyor. Çünkü GTA 5 yayınlanalı 8 yıl oldu. 12 yıl olduğunda yeni bir oyun çıkarmak pek akıl kârı gibi gözükmüyor. Rockstar Games’in çalışanların rahatlığını düşünmesi çok güzel bir şey. Fakat oyunun çıkış süreci bu kadar uzamamalı. Mevcut rakip oyun firmaları, açık dünyada oynanabilen oyunlar geliştirdiğinde GTA’nın esamesi okunmayabilir. İşte tam da bu nedenle firmanın hızlı hareket etmesi şart.