Rockstar Games tarafından açılan yeni iş ilanı bizlere çok yakında bir GTA 6 fragmanı ile kavuşabileceğimizi düşündürdü. Şirket şu anda pazarlama kampanyaları için sinematik oynanış görüntüleri hazırlayacak personel aramakta. Bu da tahmin ettiğimiz oyunun artık epeyce yaklaştığına işaret ediyor gibi görünüyor!

New York merkezli Amerikan video oyun yayıncısı Rockstar Games şirketi herkesin aşina olduğu üzere artık resmen Grand Theft Auto serisi ile özdeşleşmiş durumda. Bunun dışında Bully, LA Noire, Max Payne ve Red Dead Redemption gibi oyunlar da geliştiren ve yine büyük satış rakamlarına ulaşan şirket; ne olursa olsun GTA’nın yeni oyunu ile alakalı beklentilerden bir türlü kaçamıyor.

Bilindiği üzere son GTA oyunu Grand Theft Auto V 2013 yılında piyasaya çıkmıştı. Bundan sonra şirket 2018’de Red Dead Redemption 2 oyununu hazırladı. Oyunlarının Online sürümlerini saymazsak o tarihten bu yana da Rockstar Games’ten herhangi bir oyun gelmedi. Hayranlar şimdilerde GTA’nın yeni oyunuyla ilgilenildiğini tahmin ediyor; şirket bu haberleri hiçbir zaman yanıtlamasa da artık yepyeni bir maceraya kavuşmamız an meselesi gibi duruyor.

Rockstar Games, Sinematik Oyun Görüntüsü İçin Eleman Arıyor!

GTA’nın son oyunundan bu yana neredeyse sekiz yıl geçti ve Rockstar Games herhangi bir devam oyunu hakkında bilgi vermedi. Ancak şimdi ortaya çıkan yeni iş ilanı duyurusu, oyuncuların gözlerini tekrardan GTA 6 için çevirdi. Bu ilanda şirketin sinematik oyun görüntüleri yakalamak için bir eleman aradığından bahsedilirken; bunun bir teaser ya da duyuru fragmanı hazırlamak için gerektiği de dikkatlerden kaçmadı. Dolayısıyla akıllara hemen Grand Theft Auto VI geldi!

Şimdiye kadar gelen pek çok iddia bizlere GTA 6’nın çıkış tarihi konusunda 2023 yılını adres gösteriyordu. Belki de beklenen oyunun çıkışına sandığımızdan daha kısa bir süre bile kalmış olabilir! Elbette bunu yine zaman gösterecek…