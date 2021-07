Fransa Rekabet Kurumu’nun yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Çünkü Google’nin telif hakkına sahip olan içerikleri gerekli kurallara uymadan kullanması nedeniyle ceza aldığı öğrenildi. Son zamanlarda telifle ilgili bir takım sıkıntılar çeken Google, tüm bunların yanı sıra süreç boyunca elinden gelen gayreti göstermişti. Google sisteminin nasıl işlediğini ve anlayış içerisinde sorunun çözülmesi için çaba sarf ettikleri belirtiliyor. Bu nedenle de açıklanan ceza tutarının üzücü olduğunu söylediler. Google, Fransa Rekabet Kurumu’na göre 900 milyon euro ceza ödeyecek.

Google 900 Milyon Euro Ödeyecek mi?

Google’ye gelen bu ceza için çeşitli alternatifler bulunuyor. Seçenekler arasında günlük 900 bin euro ödenmesi de bulunuyor. Telif hakları konusunda dünya çapında önemli bir gelişme yaşanıyor. Fransa Rekabet Kurumu’nun her telif hakkı için fiyat belirlemesi ve cezayı buna göre verdiğini belirtmesi Google’yi tatmin etmedi. Bu kadar yüksek bir cezanın kesilmesi tepkilere neden oldu. Daha önce farklı ülkelerle de çeşitli sorunlar yaşayan Google, kesilen cezalar arasında en büyüğünü Fransa ile tatmış oldu. Fransa’nın bu konuda hiçbir taviz vermediği görülüyor. Rekabet Kurumu, yaptığı açıklamalardan sonra geri adım atmadı. Google, her ne kadar telif hakları konusunda kendisini iyi ifade ettiğini belirtse de Fransa Rekabet Kurumu’nun tavrını kendilerini önemsemedikleri yönünde yorumladı. Google’nin bu parayı ödeyebileceği biliniyor ancak her türlü şirket için geçerli ciddiyette bir ceza miktarından bahsediyoruz.

Google Lisans Müzakerelerine Girmedi

Telif hakkına sahip olan bir içeriği yayınlamak için lisans müzakeresine girmesi gereken Google, bu adımı uygulamadı. Sonrasında ise Fransa Rekabet Kurumu’nun dikkatini çekti. Bu cezanın boyutu o kadar yüksekti ki telif hakkına sahip olan içeriklerin değeri ve çokluğu da buradan anlaşılıyordu. Google, bu cezayı hangi ödeme koşullarıyla ödeyecek bilinmiyor. Ancak bir şekilde anlaşma sağlamalı ve ödemelere başlamalı. Fransa gibi güçlü bir Avrupa ülkesinin bu konuda geri adım atmayacağı biliniliyor. Google ise itibarını korumak ve telif hakkı sorunundan kurtulmak için ödeme yapmalı. Büyük şirketlerin uluslararası kurallara uyarak sıkıntılı hareketler sergilememeleri çok önemli. Aksi takdirde Google’nin varlığı ve mevcut değerinde eksilmeler yaşanabilir. İmajının zedelenmemesi adına kurallara uymak zorunda.

Avustralya da Ödeme İstemişti!

Avustralya bundan bir sene önce hem Google hem de Facebook’tan medya kuruluşlarına bir ödeme yapılmasını istedi. Herhangi bir ceza kesilmedi ancak şirketler beklenmedik bir şekilde ödeme sürpriziyle karşılaştı. Google ödemeyi yapmayı kabul ederken, Facebook tam tersi bir tavır seyretti. Ancak işin sonunda hükümet ile çeşitil görüşmeler gerçekleştirdi. Facebook da anlaşma sağlayarak ödeme yapmayı kabul etti.