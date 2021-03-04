Brave Browser nedir?

VeTeknoloji.net. Brave Softvare Inc tarafından geliştirilen tarayıcıdır. Kullanıcıların internette dolaşırken gizliliğini ön planda tutar. Google Aramanın alternatifidir. İlk piyasaya arzını 2019 da yapmıştır. MacOS, Linux, Windows, İos ve Android işletim sistemlerinde çalışabiliyor. Türkiye’de kullanıma açılan Brave internet web tarayıcısı Google’a göre avantajlı imkanlar sunuyor. Brave Software Inc şirket 2015 de iki ortaklı kuruldu. Oraklardan biri, Javascript’i ilk bulan Brendan Eich aynı zamanda Mozilla’nın eski CEO’sudur. Diğer ortak da CTO Brian Bondy. Kasım 2020 den şubat 2021 e kadar kullanıcı sayısını 20 milyondan 25 milyona çıkarmıştır.

Brave tarayıcının Google aramaya göre avantajları

İnternetteki reklamlar engellenir ve size kendi reklamlarını gösterir. Size gösterilen reklamları görüntüledikçe para kazanabiliyorsunuz. BAT (Basic Attention Token) ismindeki kripto para kazanıyorsunuz.Kazancın %70 i sizin.

ismindeki kazanıyorsunuz.Kazancın %70 i sizin. Bir saatte gösterilecek reklam sayısını da ayarlayabiliyorsunuz.

Sevdiğiniz siteleri gezerken BAT kazanıyorsunuz ve bu BAT’ları istediğiniz sitelere destek olarak gönderebiliyorsunuz (Apple şartlarına uymak için İPad ve İPhone’lar hariç). Paranızı isterseniz de kendinize saklayıp çekebilirsiniz.

Kişisel verileriniz kesinlikle satılmaz, kaydedilmez. Brave ADS reklamlarını, sadece sizin kişisel bilgisayarınızda tutulan geçmişinize göre belirliyor.

Gösterilen reklamlar da bir elin 10 parmağını geçmiyor.

Gezinmede Chrome’dan 3 kat daha hızlı. Websiteleri açma 6 kat daha hızlıdır.

%35 daha az pil kullanımı sunuyor.

Kullanıcıların web geçmişi, bilindiği üzere en yüksek teklifi verene satılıyor. Satın alanlar da ilgi alanınızı belirleyip karşınıza ona göre reklam çıkartıyorlar ve iletişim araçlarınızdan size postalar gönderiyorlar. Brave ise bunu asla yapmadığını iddia ediyor.

Almanya menşeli Ecosia arama motoru ile ortak olmuştur.

Ecosia Browser nedir?

Kısaca; her görüntülediğiniz site karşılığında sizin için 1 adet ağaç diktiren arama motoru diyebiliriz.