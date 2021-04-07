Ünlü teknoloji devlerinden Google, kullanıcılarına yolladığı Google Store e-postası ile kullanıcılarına yeni tanıtacağı Google Pixel Buds A kablosuz kulaklık modelini gösterdi.

Muhtemelen adının Google Pixel Buds A olacak olan yeni kablosuz kulaklık modeli, yeşil bir tasarım ile oldukça şık bir model olarak kendini gösteriyor. Resimde görüldüğü kadarıyla cihaz, iç kısımda bulunan renklerin koyu gri ve yeşil ağırlıklı olması genel olarak Pixel akıllı telefon modelleri ile oldukça benzer bir tasarım çizgisini yakalayan bir etken olmuş gibi duruyor.

Google Pixel Buds A Hakkında Başka Neler Biliniyor?

Bizzat Google tarafından sızdırılan bu kablosuz kulaklık modelinin iki farklı renk seçeneği ile geleceği tahmin ediliyor. Model kendini gösterdiğine göre çok kısa bir süre içerisinde tanıtılmasına bekleniyor.

Google’ın Pixel Buds kablosuz kulaklık modelinin haberleri daha önce de yapılmıştı. Apple AirPod modellerine kıyasla daha ucuz bir fiyatlandırma ile geleceği düşünülen Google Pixel Buds A modelindeki “A” takısı, firmanın genel olarak ilk cihazlara oranla daha ucuz bir fiyatlandırma ile sunacağı modellere ekleniyor.

Google daha önce Pixel 3A ve Pixel 4A modelleri ile ilk Pixel modellerine kıyasla daha ucuz fiyatlarla piyasaya sürdü.

İlk nesil Google Piksel Buds modelleri 179 dolar olarak raflarda yerlerini almıştı ki bu, piyasadaki diğer modellere kıyasla oldukça pahalı bir model olduğu için satışlarda büyük başarılar yakalayamayan model oldu.