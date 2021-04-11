Gün içerisinde kullanıcılar bir saniyeden kısa süre içerisinde ulaştığı milyonlarca sonuçlar ile alanının lider arama motoru Google, yeni bir karar aldığını açıkladı.

Google aramalarında ilk kısımda çıkan sayfaların yöneliminin oldukça yüksek olduğunu bildiği için kullanıcılar için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. İnternet siteleri üzerinde yayımlanan “inceleme” yazı ve makaleleri artık kaliteye göre en üst bölümde paylaşılacak. Google aldığı bu yeni karar ile oluşturduğu yeni algoritma sayesinde internette bulunan inceleme yazılarının belirli kriterlere göre en iyilerini en üstte gösterecek.

Google Yeni Algoritması Şimdilik Sadece İngilizce Dilinde Çalışıyor

Google’ın aldığı bu yeni kararın şimdilik sadece İngilizce dil ile çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca bu yeni algoritma sadece ürün inceleme yazıları üreten siteleri ilgilendiriyor. Google kaynak bilgisi olan ve okunabilirliği yüksek olan makalelerin kullanıcılara ulaştırması için aldığı bu karar sonrası bazı inceleme yazıları üreten sayfaların bu kriterleri incelemeleri gerekiyor.

Kullanıcılar ve içerik üreticiler için oldukça önemli sayılan bu yeni algoritmanın 8 Nisan ve sonrası İngilizce dili için açık hale getirildiği belirtiliyor. Google’ın bu yeni kararı ilerleyen günlerde tüm dillere ve ülkelere uygulanacak gibi gözüküyor. İnternet üzerinde doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak aslında kolay fakat Google’ın bu kararı alması birçok yönden avantaj sağlayacaktır.