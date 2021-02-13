Google’ın orijinal bulut oyun hizmeti Stadia bu sene içerisinde platforma en az 100 yeni video oyunu ekleyeceğini duyurdu. Far Cry 6, Hello Engineer ve FIFA 2021’in de aralarında bulunduğu çok sayıda yapım mevcut abonelik paketleri dahilinde kullanıcılara sunulacak. İşte Stadia’ya gelecek oyunlar…

2019 yılında Google tarafından kurulan bulut oyun servisi Stadia geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber ile karşımıza çıkmıştı. Stadia’nın orijinal oyun üretme stüdyolarının kapandığını açıklayan şirket, bir süre daha yalnızca lisanslı oyunlarla kullanıcılarına hizmet vereceğini ifade etmişti. Şimdiyse bu haberin peşi sıra Stadia’ya 2021 yılı içerisinde 100’den fazla oyunun ekleneceği duyuruldu. Böylelikle kullanıcılar platformun Games & Entertainment departmanının kapandığı haberini kolaylıkla atlattı!

FIFA 21, Mart’ta Google Stadia’ya Geliyor

Geçtiğimiz yıl Google Stadia platformu yaklaşık olarak 120 oyun eklemiş ve kullanıcılarıyla şahane bir dolu yapımı buluşturmuştu. Bu rakamlar düşünüldüğünde, 2021’de uygulamanın 100 oyunla sınırlı kalması biraz can sıksa da şimdilik açıklanan yapımlar beklentileri tatmin etmeyi başardı. Platformda yayınlanacak ilk 9 oyunun isimleri açıklanırken, yayın tarihleri konusunda da bilgi verilmekten kaçınılmadı:

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition – 23 Şubat

Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut – 23 Şubat

It came from space and ate our brains – 2 Mart

FIFA 21 – 17 Mart

Kaze and the Wild Masks – 26 Mart

Judgment – 23 Nisan

Killer Queen Black – Çok yakında

Street Power Football – Çok yakında

Hellpoint – Çok yakında

Yukarıdaki yapımların yanı sıra Stadia’ya çok yakında Far Cry 6 ve Hello Engineer gibi ses getiren oyunların da ekleneceği paylaşıldı. Ayrıca Google’ın yaklaşık 200 geliştiriciden toplamı 400’e yakın oyun sipariş ettiği de biliniyor.