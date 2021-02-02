Teknoloji devi Google 2019 yılında başlattığı bulut oyun hizmeti Stadia için orijinal oyunlar üretmeyi planlıyordu. Ancak anlaşılan o ki Google’ın kendi oyunlarını yapma fikri suya düştü, şirket bu kararından vazgeçerek stüdyolarını kapatma kararı aldı. İşte detaylar…

Geçtiğimiz yıllarda yayın hayatına başlayan bulut oyun servisi Google Stadia kısa sürede popüler oyunları kullanıcılara sunmak için ideal hizmetlerden biri haline geldi. Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı sayısına sahip olan platform, başlangıçta kendi özel oyunlarını üretmeyi planlıyor, bunun için çeşitli stüdyolar açarak önemli bir yatırım oluşturuyordu. Fakat şirket şimdi bu kararından vazgeçerek yeni bir rota çizmeye karar verdi.

Ubisoft ortaklığında başarıyla hizmet veren Google Stadia şimdi oyun geliştirme stüdyolarını kapatmaya karar verdiklerini açıkladı. Bunun yerine şirket daha az vakit harcayarak dışarıdaki geliştirici stüdyolardan içerik almaya yoğunlaşacak. Böylelikle daha az para harcayarak kalitesi onaylanmış yapımlara odaklanılacak. Bu doğrultuda Montreal ve Los Angeles‘taki stüdyolar kepenklerini indirecek. Ayrıca stüdyo departmanlarını yönetmek için işe alınan Jade Raymond da ne yazık ki alınan kararın doğrultusunda şirketle yollarını ayıracak.

Stadia Başkan Yardımcısı ve şirketin Genel Müdürü Phil Harrison, bu karara rağmen hız kesmeden yollarına devam edeceklerini ve Stadia’ya yatırım yapmayı sürdüreceklerini ifade etti. Sıfırdan yeni oyunlar yaratmakla zaman kaybetmek istemeyen oluşum, böylelikle maliyeti ve riski de minimize ederek halihazırda geliştirilmiş nitelikli oyunları bünyesine katmakla uğraşacak.