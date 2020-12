Google’ın geliştirdiği bulut oyun servisi Stadia, iPhone ve iPad kullanıcıları için nihayet bir iOS uygulaması hazırladı. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Google hizmeti, 60 fps hızda 4K çözünürlük seviyesine kadar video oyunları sunması ile piyasadaki PlayStation Now, GeForce Now ve Xbox Project xCloud gibi platformlara karşı nitelikli bir rakip haline geldi. PC, Android ve Chromecast desteklerinden sonra sonunda Apple cihazlarına da gelen servis beta sürümü ile oyuncuları ağırlamaya başladı.

Ancak Apple, büyük çaplı oyun yayın hizmetleri için kolay kolay App Store üzerinden uygulama yayınlama izni vermemesi sebebiyle; Google Stadia iOS’a standart bir aplikasyon halinde değil, tarayıcı üzerinden destek vermeye başladı. Dolayısıyla iPhone ya da iPad’ten Stadia’ya girmek için Safari uygulamasını aracı olarak kullanmak gerekecek. Benzer bir şekilde Amazon Luna da şu anda aynı şekilde tarayıcıdan hizmet sunmaktadır.

Stadia is now available on iOS devices! Yes, you read that right. Starting today, you can sign into https://t.co/AoYhdVnzGu on your Safari iOS browser and begin playing your favorite games. Try it for yourself today! pic.twitter.com/iQhoAu8NtX

— Stadia (@GoogleStadia) December 16, 2020