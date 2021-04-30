Android uygulama mağazası Google Play Store için yeni hizmet politikaları yürürlüğe girdi. Yeni politikalarla beraber artık kullanıcıları yanlış yönlendiren görsel ve başlık kullanımı sınırlandırıldı. Haliyle artık kullanıcıların uygulama geliştiricileri tarafından yanıltılması oldukça zorlaşacak.

Google Play Store tarafından yayınlanan yeni politikalarla artık uygulamalardaki meta verileri “tanınabilir ve benzersiz” olması sağlanacak. Uygulama adı, simgesi ve geliştiricinin adı bu kapsamda Android kullanıcılarını yanlış yönlendirmeyecek şekilde güncellenecek.

İşte Güncellenen Yeni Google Play Store Politikaları

Artık Google Play Store’da uygulamaların başlık – isimleri 30 karakterle sınırlandırılacak. Mağazanın performansı, simgesi, başlık ve hatta geliştirici adında anahtar kelimelerin kullanımı da yasaklanacak. Bununla birlikte uygulama simgesinde de kullanıcıları yanıltan grafikler kullanılamayacak.

Google Play Store artık uygulama tanıtımlarında “1 numara”, “reklam yok”, “ücretsiz” vs metinlerin kullanımını sınırlandıracak. “Şimdi indir” gibi yüklemeleri teşvik edici metalardan da uzak kalınması sağlanacak. Eğer marka büyük harfle oluşturulmamışsa uygulama isim ve tanıtımında büyük harflere de izin verilmeyecek.

2021 yılının ikinci yarısı itibariyle ihlallere özgün Play Store’da yeni bir sistem uygulanacak. Sistemin istediği özellikler değerlendirildiğinde ise;

Önizleme görsellerinin uygulamayı tam ve doğru temsil edip etmediği, kullanıcıların uygulamayı indirmesine yardımcı olmak için bu görseller yeterli bilgi sağlıyor mu ve bu görsellerde ücretsiz veya en iyi gibi yanıltıcı anahtar kelimelerin olup olmadığı değerlendirmeye alınacak.