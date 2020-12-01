Aralık ayı geldi çattı ve büyük platformlar senelik raporlarını ortaya koymaya başladı. Sizlere bir önceki yazımızda ünlü müzik aplikasyonu Spotify‘ın global ve Türkiye çapında en iyileri açıkladığını paylaşmıştık. Şimdiyse sıra Google Play Store‘a geldi. Mağazadaki en sevilen içerikler tek tek duyuruldu.
Uygulamalar için beş kategori, oyunlar içinse toplamda dört kategoriye yer veren Google Play Store ekibi, aynı zamanda kullanıcı seçimi oylaması da oluşturdu. Öncelikle kullanıcıların seçimlerinden başlamak gerekirse yılın uygulaması Disney Plus olurken, yılın oyunu ise SpongeBob: Krusty Cook-Off seçildi. Play Store’daki yılın filmi Bad Boys for Life olarak oylanırken, yılın kitabı ise Stephen King tarafından yazılan If It Bleeds şeklinde puanlandı. Google Play Store tarafından seçilen en iyi uygulama ve oyun listesi ise detaylı bir şekilde incelemek isteyenler için şöyle…
Google Play Store En İyi Uygulamalar
En İyi Uygulama
- Loóna: Bedtime Calm & Relax
En İyi Kişisel Gelişim Uygulamaları
- Paired: Couples App
- Centr, by Chris Hemsworth
- Speekoo
- Intellect
- Jumprope: How-to Videos
En İyi Gizli Mücevher Uygulamalar
- Paperless Post Flyer Invitation Maker
- Loóna: Bedtime Calm & Relax
- Explorest – Photo Locations
- Cappuccino
- Tayasui Sketches
En İyi Günlük Temel Uygulamalar
- Grid Diary – Journal, Planner
- Whisk
- The Pattern
- ZOOM Cloud Meetings
- Calmaria
En İyi İyilik Uygulamaları
- GreenChoice: Healthy Grocery Shopping
- Medito
- ShareTheMeal: Donate to Charity and Solve Hunger
En İyi Eğlence Uygulamaları
- Disney Plus
- VITA
- Reface
- Dolby On: Record Audio & Music
- Bazaart: Photo Editor and Graphic Design
Google Play Store En İyi Oyunlar
En İyi Oyun
- Genshin Impact
En İyi Bağımsız Oyunlar
- Cookies Must Die
- Maze Machina
- Sky: Children of the Light
- Inbento
- GRIS
En İyi Gündelik Oyunlar
- Harry Potter: Puzzles & Spells
- DreamWorks Trolls Pop: Bubble Shooter & Collection
- SpongeBob: Krusty Cook-Off
- Disney Frozen Adventure
- EverMerge
En Yenilikçi Oyunlar
- Fancade
- Minimal Dungeon RPG
- The Gardens Between
- Genshin Impact
- Ord.
En İyi Rekabetçi Oyunlar
- Legends of Runeterra
- The Seven Deadly Sins: Grand Cross
- Bullet Echo
- Gwent: The Witcher Card Game
- Brawlhalla
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