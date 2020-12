Aralık ayı geldi çattı ve büyük platformlar senelik raporlarını ortaya koymaya başladı. Sizlere bir önceki yazımızda ünlü müzik aplikasyonu Spotify‘ın global ve Türkiye çapında en iyileri açıkladığını paylaşmıştık. Şimdiyse sıra Google Play Store‘a geldi. Mağazadaki en sevilen içerikler tek tek duyuruldu.

Uygulamalar için beş kategori, oyunlar içinse toplamda dört kategoriye yer veren Google Play Store ekibi, aynı zamanda kullanıcı seçimi oylaması da oluşturdu. Öncelikle kullanıcıların seçimlerinden başlamak gerekirse yılın uygulaması Disney Plus olurken, yılın oyunu ise SpongeBob: Krusty Cook-Off seçildi. Play Store’daki yılın filmi Bad Boys for Life olarak oylanırken, yılın kitabı ise Stephen King tarafından yazılan If It Bleeds şeklinde puanlandı. Google Play Store tarafından seçilen en iyi uygulama ve oyun listesi ise detaylı bir şekilde incelemek isteyenler için şöyle…

Google Play Store En İyi Uygulamalar

En İyi Uygulama

Loóna: Bedtime Calm & Relax

En İyi Kişisel Gelişim Uygulamaları

Paired: Couples App

Centr, by Chris Hemsworth

Speekoo

Intellect

Jumprope: How-to Videos

En İyi Gizli Mücevher Uygulamalar

Paperless Post Flyer Invitation Maker

Loóna: Bedtime Calm & Relax

Explorest – Photo Locations

Cappuccino

Tayasui Sketches

En İyi Günlük Temel Uygulamalar

Grid Diary – Journal, Planner

Whisk

The Pattern

ZOOM Cloud Meetings

Calmaria

En İyi İyilik Uygulamaları

GreenChoice: Healthy Grocery Shopping

Medito

ShareTheMeal: Donate to Charity and Solve Hunger

En İyi Eğlence Uygulamaları

Disney Plus

VITA

Reface

Dolby On: Record Audio & Music

Bazaart: Photo Editor and Graphic Design

Google Play Store En İyi Oyunlar

En İyi Oyun

Genshin Impact

En İyi Bağımsız Oyunlar

Cookies Must Die

Maze Machina

Sky: Children of the Light

Inbento

GRIS

En İyi Gündelik Oyunlar

Harry Potter: Puzzles & Spells

DreamWorks Trolls Pop: Bubble Shooter & Collection

SpongeBob: Krusty Cook-Off

Disney Frozen Adventure

EverMerge

En Yenilikçi Oyunlar

Fancade

Minimal Dungeon RPG

The Gardens Between

Genshin Impact

Ord.

En İyi Rekabetçi Oyunlar