Android mobil kullanıcılarının varsayılan uygulama mağazası Google Play Store kumar aplikasyonları yayınlamaya başlayacak. Şu anda birkaç ülkede bu izne sahip olan platform, çok yakında 15 ülkeyi daha bu listeye dahil edecek. İşte detaylar…

Dünyanın pek çok ülkesinde şu anda mobil uygulama mağazaları kumar oynanan uygulamaları bünyesinden hızla kaldırıyor. Bu konuda katı bir tutum sergileyerek yasak ilan eden platformlar, yalnızca belli ülkelere izin tanıyor. Bunlar arasında şimdiye kadar sadece İngiltere, Brezilya, İrlanda ve Fransa‘nın bulunduğu ülkeler arasında şimdi yenilerinin de ekleneceği öğrenildi.

9to5gGoogle isimli teknoloji sitesinden gelen son haberler doğrultusunda Google Play Store mağazaları çok yakında on beş yeni ülkede kumar uygulamaları için izin verecek. Avustralya, Belçika, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, Norveç, Romanya, İspanya, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri çok yakında bu uygulamalara erişim hakkı kazanacak. İddialara göre 1 Mart 2021‘den itibaren bahsi geçen ülkeler böylesi radikal değişikliğe ilk adımlarını atacak.

Ancak kumar uygulamalarının yukarıdaki ülkelere gelecek olması elbette ki tüm aplikasyonları kapsayacağı anlamına gelmiyor. Zira açıklanan raporlara göre belli başlı kumar çeşitleri kapsamında ülkelerin izin politikaları değişkenlik gösterebilecek. Hatta öyle ki ABD’nin bazı eyaletlerinde farklı, bazılarındaysa daha farklı izinler geçerli olacak. Kumarhane oyunları, piyango, spor bahisleri ve günlük fantezi oyunlarını bu kategoriler arasında göreceğiz.

Konuya ilişkin Google Play Store ekibi herhangi bir doğrulama yapmazken, ilerleyen haftalarda bu iddianın yanıtsız kalmayacağı tahmin ediliyor.