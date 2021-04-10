Bildiğiniz gibi Google’ın Pixel model listesi arasında akıllı telefon modelleri, kablosuz kulaklık modelleri bulunuyordu. İşte bu listeye ilk olarak eklenecek olan Google Pixel Watch akıllı saat modeli kendisini ilk kez gösterdi.

Jon Prosser kaynağı tarafından sızdırılan akıllı saat modeli, genel olarak oldukça şık bir tasarım çizgisi ve yapı ile kendisini gösteriyor.

Tahmin edilebileceği gibi işletim sistemi tarafında Google imzalı Wear OS işletim sisteminin kullanılacağı Google Pixel Watch, işlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon Wear işlemcisinin kullanılacağı iddia ediliyor. Google Pixel Watch üzerinde sadece bir adet döndürülebilir buton taşıyor ve bu yönü ile Apple Watch serisinin yuvarlak kasalı hali olarak nitelendiriliyor.

Birçok akıllı telefon üreticisinin girdiği bu akıllı saat pazarında oldukça iddialı satış başarıları yakalayacağı düşünülen Google Pixel Watch, tasarımında silikon bir kayış ile geliyor fakat bu kayışlara standart kayışlar da eklenecektir.

Google Pixel Watch Pazarda Zorlanabilir

Yukarıda da dediğimiz gibi Google bu pazara ilk kez bir model üretiyor ve pazardaki diğer üreticiler oldukça güzel ve iddialı modeller ürettiği için Google’ı saf dışı bırakabilirler.

Google bunlara ek olarak Google Pixel 6 akıllı telefon modeline özel olarak kendi işlemcisini geliştirdiği aktarılıyor. Bunun dışında şirket Google Pixel 5A modelini de tanıtacağı aktarılıyor.