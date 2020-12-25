Güvenilir bir teknoloji kaynağından gelen son istihbaratlar, Google tarafından hazırlanmış bir telefon patentinin detaylarını yayınladı. Söz konusu telefonun muhtemelen Google Pixel 6 cihazından başkası olmayacağı iddia ediliyor. Cihazla ilgili en önemli sürpriz gelişme ise ekran altı kamera teknolojisi uygulanması olacak.

Slashleaks isimli bir internet sitesi tarafından ortaya çıkarılan yeni bir sızıntı, bizlere Google imzalı bir telefon patenti görsellerini sunuyor. Paylaşılan pantent fotoğrafı pek çok teknoloji analisti tarafından Google Pixel 6 telefonu olarak yorumlanmakta. Ancak serinin diğer telefonlarından farklı olarak cihazda ekran içi kamera teknolojisi yer aldığı hemen ilk etapta göze çarpıyor.

Genellikle son derece ideal ve piyasadaki diğer cihazlara benzer, rekabetçi telefonlar üreten Google anlaşılan o ki Pixel serisi telefonları için yenilikçi bir adım atmayı düşünüyor. Daha önce ortaya atılan kimi sızıntılarda şirketin katlanabilir telefon üzerine yoğunlaştığı ve ilerleyen dönemlerde bu cihazı piyasaya sunacağı haberleri de ortaya çıkmıştı. Görünene göre Google’ın 2021 yılında tüketicilere sunacağı en büyük sürpriz, katlanan telefonla sınırlı kalmayacak!

Slashleaks platformu tarafından yayınlanan patent görüntüleri yakından incelendiğinde, cihazın ön ekranında açık bir şekilde selfie kamerası için herhangi bir kesik ya da delik ayırmadığı göze çarpıyor. Bu da akıllara telefonun ekran içi kamera ile geliştirildiğini getirmekten başka bir seçenek bırakmıyor. Arka yüzeyde ise üç adet çıkıntı göze çarpmakta. Bunların ise iki adet kamera lensi ve bir LED flaştan ibaret olacağı tahmin ediliyor.