Google‘ın bu sonbaharda Pixel 6 ve Pixel 6 Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Mountain View‘in özel bir SoC geliştirdiğini bir sızıntıdan zaten duyduk ve bugün Jon Prosser, telefonların son özellikleri olduğunu söylediğini paylaşarak bu iddiayı destekliyor.

Önceki Pixel telefonlara göre büyük bir gelişme, pillerin boyutudur. Pixel 6, 4.614 mAh güç hücresine sahip olacak, Pro ise 5.000 mAh meyve suyu paketi ile gelecek.

Google Pixel 6, 6.4” AMOLED ekrana ve arkada sadece iki kameraya sahip olacak – 50MP ana ve 12MP ultra geniş üniteler. RAM 8 GB, depolama seçenekleri ise iki 128 GB ve 256 GB olacak.

Pixel 6 Pro, Prosser’ın P-OLED olarak atıfta bulunduğu daha büyük bir 6.71” ekrana sahip olacak, bu yüzden sözde LG’den geliyor. Önde 12 MP, arkada ise 50 MP ana, 48 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş kamera bulunacak. Buradaki RAM 12 GB’dir ve normal Pixel 6 – 512 GB’den bir depolama çeşidi daha vardır.

Her iki telefon da gelenek olduğu üzere en yeni Android 12 ile birlikte gelen ilk telefonlar arasında olacak. Prosser’e göre, Google ayrıca en az beş yıllık yazılım güncellemeleri vaat ediyor, bu da Pixel sahiplerinin küçük kalabalığı için harika bir haber.