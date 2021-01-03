Google’ın yeni nesil bütçe dostu akıllı telefonu Google Pixel 5a ilk kez görüntüledi. Sızdırılan canlı fotoğraflar eşliğinde teknoloji meraklılarının karşısına gelen telefon muazzam tasarımı ve belli başlı bazı özellikleri ile çok beğenildi. İşte detaylar…

Her bütçeye uygun bir telefon olacağı tahmin edilen Google Pixel 5a, henüz lansman tarihi bile açıklanmadan piyasaya sızdı. Bundan yaklaşık beş ay kadar önce tanıtılan Pixel 4a’nın halefi niteliğindeki telefon birkaç farklı fotoğrafı ile ortaya çıktı. Çekimler biraz amatör olsa da cihazın genel estetiği fazlasıyla anlaşıldı.

Slash Leaks isimli güvenilir bir teknoloji ajanı tarafından sızdırılan bu fotoğraflar, bizlere akıllı telefonun ön yüzünün nasıl göründüğünü tüm ince detaylarına kadar aktardı. Tıpkı Pixel 4a modelinde olduğu gibi bir selfie kamerası çentiği barındırmayan yeni telefon, ekran içi kamerası ile dikkat çekti. Geliştiriciler cihazın kamerasını telefonun üst kısmına gizledi.

Gelen bazı bilgilere göre Google Pixel 5a teknik özellikleri itibariyle 6 GB RAM kapasitesi ve 128 GB’lık dahili depolama alanı ile piyasaya çıkacak. Kamera dizilimi ve detayları tıpkı 4a’ya benzeyecek cihaz, muhtemelen yine aynı çekim ve video sistemiyle gelecek.

Ekran içi parmak izi sensörü taşıyacak Pixel 5a çıkış tarihi itibariyle bir aksilik yaşanmazsa, çok büyük olasılıkla 2021’in Mayıs ayında satışa çıkacak. Ancak bu konuda herhangi bir resmi açıklama gelmediği için şimdilik bu bilgiyi doğrulamaya biraz daha vakit var gibi görünüyor.