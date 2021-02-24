2017 yılında hayata geçen dijital ödeme sistemi Google Pay şimdi 24 ülkede yeni finans kuruluşları ile anlaşma imzalıyor. Para gönderme ve alma işlemi dışında çeşitli Google Wallet özellikleri ve aynı zamanda Android Pay’in tüm işlevlerini üzerine alan sistem, çok yakında 84 bankayı daha bünyesine katmaya hazırlanıyor.

Açıklanan listede her coğrafyadan yeni ülkeler göremesek dahi yine de birçok ülkenin Google’ın yerel hizmetinden faydalanmaya başlayabileceği epey pozitif bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Toplamda 84 banka ve kuruluşun içlerinde bulunduğu listede ağırlıkla Kanada’daki kurumlar dikkat çekiyor. İşte söz konusu ülkeler ve bankalar şunlar:

Avustralya Bank of Queensland Limited

Avusturya Prepay Solutions

Brezilya XP Investimentos Banco Inter Digio

Kanada Access Credit Union Advance Savings Credit Union Limited Affinity Credit Union Assiniboine Credit Union Beaubear Credit Union Blackville Credit Union Caisse populaire de Clare limitée Cambrian Credit Union Cape Breton Credit Union Chinook Financial/CF CU Coastal Financial Credit Union Ltd Community Credit Union of Cumberland & Colchester Conexus Credit Union Consolidated Credit Union Cornerstone Credit Union Financial Group Limited Credit Union Atlantic Dodsland Credit Union Eagle River Credit Union East Coast Credit Union EasternEdge Credit Union Limited Envision Financial/FW CU Evangeline-Central Credit Union First Calgary Financial/CF CU Foam Lake Credit Union Innovation Credit Union Interior Savings Credit Union Island Savings/FW CU Kingston Community Credit Union Limited Leading Edge Credit Union Libro Credit Union Luseland Credit Union Macklin Credit Union Mainstreet Credit Union Malpeque Bay Credit Union Morell Credit Union Mountain View Financial/CF CU New Brunswick Teachers’ Association Credit Union Newfoundland And Labrador Credit Union PenFinancial Credit Union Prospera Credit Union Provincial Credit Union Radius Credit Union Souris Credit Union St. Joseph’s Credit Union Steinbach Credit Union Sunova Credit Union Limited Sydney Credit Union Limited Synergy Credit Union LtdU.S. Bank N.A. Tignish Credit Union U.S. Bank N.A. Unity Credit Union Limited Valley Credit Union Limited (NA-CA) Valley First & Enderby District/FW CU VantageOne Credit Union (NA-CA) Venture Credit Union Westminster Credit Union Weyburn Credit Union

Şili Itaú

Çekya Expobank CZ a.s.

Danimarka Pleo Financial Services

Estonya AS Inbank

Fransa Pleo Financial Services

Almanya Pleo Financial Services Landesbank Berlin

Yunanistan Up Hellas S.A

Hong Kong livi Bank

İrlanda Pleo Financial Services

İtalya Banco BPM Credito Emiliano S.p.A.

Japonya Credit Saison UC Card

Polonya Krajowa Spoldzielcza Kasa Oszczednosciowo- Kredytowa (KSKOK)

Singapur Nium Pte Ltd Razer Inc.

Slovakya Tatra banka, a.s., – Raiffeisen bank

İspanya Pleo Financial Services

İsveç Pleo Financial Services

İsviçre Hypothekarbank Lenzburg AG

Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Commercial Bank

Birleşik Krallık Pleo Financial Services

Ukrayna JSC Bank Credit Dnepr JSC Bank Portal JSC JSCB LVIV JSC Pravex Bank RwS bank



Görüldüğü üzere listede henüz ne yazık ki Google Pay için bir Türkiye desteği bulunmuyor. Ancak her geçen gün aralarına yeni ülkeler ve bankalar dahil eden platformun yakında ülkemizde de kullanılabileceği düşünülmekte.