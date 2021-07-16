Google’nin mobil uygulamalarına yönelik yaptığı güncelleme büyük ilgi gördü. Tarayıcılar ve çeşitli Google’ye ait uygulamalarda kullanabileceğiz bu yenilik ile geçmişinizi silmek çok daha basit olacak. Üstelik tüm geçmişi silmek yerine yakın geçmişi hayatınızdan çıkarabileceksiniz. Kişisel veriler, pek çok uygulamada barınıyor. Haliyle bunları korumak da uygulama sahipleri açısından oldukça önemli. Aksi halde kullanıcılar verilerinin çalınması veya satılması nedeniyle alternatif uygulamalara yönelebiliyor. Hatta bunun cezai yaptırımı dahi olabilir. Hal böyle iken Google’nin yaptığı çalışmalar severek takip edilmekte. Son olarak paylaşılan bilgiye göre Google’nin uygulamalarında gizlilik daha da fazla esas alınacak. Böylelikle uygulama kullanıcıları daha rahat deneyimler yaşayacak.

15 Dakika Geçmiş Silinebilecek

Google uygulamalarında çerezleri veya arama verilerini tamamen silmek yerine son 15 dakikalık zaman dilimini silmek artık mümkün olacak. Böylelikle hızlı bir şekilde aratılan içeriğin artık geçmişinizde yer almasını istemiyorsanız tüm geçmiş verilerini silmeniz gerekmiyor. Google, pratik çözümler üreterek kullanıcıların veri gizliliğini sağlamanın yanı sıra kendi geçmişlerini temizleme olanağı da sunuyor. Böylelikle verilerini yönetme şanslarını onlara tanıyor. Google’nin bu hamlesi büyük takdir görürken bir yandan da yeni güncellemede başka ne gibi detaylar yer alacak merak edilmekte. Google tarafından yapılan güncelleme duyurusu dikkat çekti.

Güncelleme IOS’ta Yayınlandı

IOS ve Android kullanıcıları bu güncellemeyi beklerken şimdilik yalnızca IOS için kullanılabilir hale geliyor. Daha sonra çeşitli denemelerden geçerek Android için de hazır olacak. Google’nin çok hızlı olmamakla beraber dikkatli ve emin adımlar attığını görüyoruz. Hem mobil hem de bilgisayar tarafını hiçbir şekilde mahrum bırakmıyor. Yeniliklerle donatıyor ve yaptığı güncellemelerle de kullanıcıları memnun ediyor. Ayrıca yeni güncellemeyle birden fazla özellik eklendi. Diğer özellikler de en az ilki kadar önemliydi.

Arama Geçmişi Otomatik Silinecek!

Google’nin yeni güncellemesinde arama geçmişinizi otomatik olarak silebileceksiniz. Hiçbir şekilde beklemeden 3,18 ve 36 ay dilimlerinde otomatik olarak silinmesin istiyorsanız birini seçebilirsiniz. Böylelikle sizler de bir süre sonra boyut kaplayan veya geçmişinizde yer almasını istemediğiniz verilerden kurtulmuş olacaksınız. Bu uygulama daha önceden de yayındaydı ancak yeni hesaplar için geçerliydi. 2020 yılı itibariyle oluşturulan kullanıcı hesaplarında otomatik olarak yapılabiliyordu. Diğer kullanıcılar ise manuel şekilde ayar yapmak zorunda kalıyordu. Google’nin bir süredir bu soruna ilişkin hamle yapmaması dikkat çekmişti. Fakat Google bu soruna da el attı ve tüm hesaplar için aktif hale getirdi. Google’nin son zamanlarda pratik ve bir o kadar da işlevi yüksek güncellemeler yayınladığı görülüyor. Bakalım önümüzdeki günlerde kullanıcı memnuniyetini artırmak için neler yapılacak…