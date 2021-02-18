Popüler görüntülü sohbet programı Google yakında anlık tepki emojilerine sahip olacak. Daha önce Facebook platformunda gördüğümüz bu özellik, şimdi video konferans görüşmelerinde hızlı yanıtlar vermemize yardım edecek.

Koronavirüsü döneminde pek çok görüntülü sohbet programı şimdiye kadar görmedikleri kullanıcı rakamlarına ulaşarak büyük ivmeler kazandılar. Bunlardan bir tanesi de elbette Google’ın video konferans hizmeti olan Meet oldu. Her geçen gün yepyeni özellikleriyle kullanıcılarına daha kaliteli bir servis sunmayı amaçlayan Meet’e çok yakında dopdolu yenilikler getirileceği öğrenildi.

Tıpkı yıllar önce Facebook‘un yaptığı gibi, emoji tepkileri özelliğini devreye sokacak Google Meet programı ilerleyen günlerde bu yeniliği herkes için aktif hale getireceğini ifade etti. Böylelikle görüntülü konuşmalar sırasında katılımcıların toplantıyla daha kolay bir şekilde etkileşim kurması ve anlık reaksiyonlar sayesinde hızlıca tepkilerini dile getirebilecekleri bir alan açıldı. Ayrıca buna benzer bir yeniliğin şu sıralar Outlook tarafından da test edildiğini hatırlatmadan geçmeyelim…

Google Meet, “Tümünü Sessize Al” Özelliği Getiriyor!

Özellikle de uzaktan eğitim dersleri esnasında epeyce fayda sağlayacağı düşünülen emoji reaksiyonları özelliğinin yanı sıra Google Meet’e gelecek özellikler arasında “Tümünü Sessize Al” düğmesi yer alıyor. Bu butonla birlikte öğretmenler, panel sahipleri ya da konuşmacılar, diğer tüm katılımcıların seslerini aynı anda kesip konsantrasyonu kendi üzerinde tutmayı başarabilecekler. Aynı şekilde oda yöneticileri, yine diledikleri zaman sesleri açarak kontrolü elinde tutabilecekler.