Google Meet ve MS Teams‘in sert rakibi Zoom Video Communications, müşteri katılımını artırmak isteyen ticari müşterileri hedeflemek için yaklaşık 14,7 milyar dolarlık bir hisse senedi anlaşmasıyla bulut yazılımı sağlayıcısı Five9‘u satın almayı kabul etti.

Telekonferans hizmetleri sağlayıcısı Zoom, işletmeler ve okullar hizmetlerini sanal sınıflar, ofis toplantıları ve sosyalleşmek için benimsediğinden, koronavirüs pandemisinden bu yana yılda bir hane adı ve yatırımcıların favorisi haline geldi.

San Jose, California merkezli şirket, daha büyük oyuncular Facebook ve Alphabet’in Google‘ı video ürünlerini güçlendirdikçe, şimdi iki yıllık bulut arama ürünü Zoom Phone ve konferans barındırma ürünü Zoom Rooms‘a odaklanıyor.

Zoom yaptığı açıklamada, “Satın almanın Zoom’un kurumsal müşterilerle olan varlığını güçlendirmesine yardımcı olması ve 24 milyar dolarlık çağrı merkezi pazarını ekleyerek uzun vadeli büyüme fırsatını hızlandırmasına izin vermesi bekleniyor.” Dedi.

Satın alma işlemi, Five9‘un ticari müşterilerini ekleyerek ve kanallar arasında müşteri etkileşimlerini optimize etmek için iletişim merkezi yazılımını birleştirerek, eski telefon tekliflerine bir alternatif olan Zoom Phone hizmetini tamamlayacak.

Five9, Zoom‘un işletim birimi olacak ve CEO’su Rowan Trollope, 2022’nin ilk yarısında tamamlanması beklenen anlaşmanın ardından şirketin başkanı olarak birimin başkanı olarak kalacak. Her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylanan anlaşmaya göre Five9 hissedarları, Five9‘un her bir hissesi için Zoom’un A sınıfı adi hisse senedinden 0,5533 hisse alacak.

Zoom A Sınıfı adi hisse senedinin 16 Temmuz kapanış hisse fiyatına göre, bu, Five9 adi hisse senedinin her bir hissesi için 200.28$’lık bir fiyatı ve yaklaşık 14,7 milyar dolarlık bir zımni anlaşma değerini temsil ediyor. Five9 hisseleri Cuma gününü %0,6 artışla 177,60$’dan kapatırken, Zoom %1.4 artışla 361,97$’dan şirketin değerini 106 milyar$’a çıkardı.

Cisco Systems‘in Webex ve Microsoft Teams‘i de içeren konferans platformları, çevrimiçi çalışma, öğrenme ve sosyalleşmeye sismik bir geçişi tetikleyen koronavirüs pandemisi nedeniyle kullanımda bir artış gördüğünden, Zoom geçen yıl %45 arttı.

Teknoloji danışmanlığı Gartner’a göre, bulut tabanlı konferansa yapılan küresel harcamanın 2020’de 5,02 milyar dolardan bu yıl 5,41 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Pazar payını izlemiyor, ancak analistler liderler olarak Zoom ve Cisco’yu gösteriyor.