Google’nin sahip olduğu Google Haritalar uygulaması, pek çok konuda insanlara yardımcı olmasıyla biliniyor. Navigasyon uygulamasının kusursuza yakın çalışması insanların işini kolaylaştırdı. İster araçla isterseniz de yaya şekilde ilerleyebilirsiniz. Ancak bazı zamanlar yanlış tarif ettiği de görülüyor. İşte bu yüzden uygulamanın yan etkileri bir kez daha ortaya çıktı. İskoçya’daki dağcılık ve çeşitli yürüyüş sporlarıyla ilgilenen bir grup, yaptığı açıklama ile herkesi şok etti. Çünkü belirtilen o ki İskoçya’da dağa tırmanmak isteyenler navigasyon aracılığıyla çok zorlu yollara girebilir. Ben Nevis Dağı’na tırmanmayı düşünenlerin bu uyarıyı dikkate almaları gerektiği ifade edildi. Diğer dağlar için durum nasıl bilinmiyor ancak Ben Nevis’te böyle bir sorunun yaşandığı öğrenildi.

Google Haritalar Yanlış Yönlendiriyor

Google Haritalar’ın yanlış yönlendirmesi nedeniyle dağ macerası kötü sonuçlanabilir. Özellikle de dağın yanı sıra kış sporlarında da dikkate alınması gerektiği biliniyor. Navigasyon kullanımı dağ gibi yerlerde doğru sonuçlar gösteremeyebilir. Google’nin bu konuya ne zaman el atacağı ve güncelleme ile düzelteceği merak ediliyor. Google’nin kayalıkları düz yol olarak göstermesi büyük tepki çekti. Dağcıların ölümüne neden olabilecek yolları dahi sıkıntısız gibi gösterdiği bilinmekte. Hal böyle olunca dağcılar için özel uyarı yapıldı. Dağ ile ilgili herhangi bir sporla uğraşanların bu telkini dikkate alması gerektiği vurgulandı. Topluluk, bundan sonra Ben Nevis’e tırmanmak için farklı alternatif navigasyonları veya haritaları değerlendirecek. En azından sorun çözülene kadar bu dağ için farklı bir yol bulma mekanizması geliştirilmeli.

Google Haritalar Güncellenecek mi?

Google Haritalar’ın aktif bir şekilde pek çok hataya sahip olduğu bilinmekte. Ancak yüzdelik olarak baktığımızda doğru gösterme payı çok daha fazla. Yine de dağ sporlarıyla uğraşan bir kişinin ölümüne neden olabilecek düzeyde hata yapması da muhtemel. Tüm bunlar göz önüne alındığında sporcuların dikkatli olması ve Google’nin de hatayı gidermesi gerekmekte.

Daha önce Apple’nin çıkarmış olduğu bir navigasyon uygulaması, benzer olayların yaşanmasına neden olmuştu. Ölüme neden olabilecek zorlu bir yola sokan uygulama, hatanın fark edilmesiyle yayından kaldırılmıştı. Bu olay sonucunda Apple’nin alternatif uygulamaları kullanabileceği dile getirilmişti. Apple uygulamasının bu konudaki şanssızlığı ve başarısızlığından sonra Google’nin de benzer bir sorunla karşı karşıya olduğunu düşündürüyor. Ancak Google Haritalar çok daha geniş kapsamlı bir uygulama olmakla beraber tüm dünya kullanıyor. Sahip olduğu kullanıcı sayısının milyarı geçtiği bilinmekte. Haliyle bazı sorunların meydana gelmesi uygulamanın silineceği veya yayından kaldırılacağı anlamına gelmiyor. Yine de en kısa sürede güncelleme yapılması iyi olacaktır.