Ünlü teknoloji devlerinden Google, Google Fotoğraflar uygulaması üzerinde yeni bir özellik sunmaya başladı.

Şimdilik sadece Android tarafı için sunulan özellikte kullanıcıların 30 videoyu aynı anda düzenleyebilme özelliği yatıyor. Adı Google Fotoğraflar olarak geçse de video tarafında da önemli özellikler sunan Google uygulaması, özellikle Google Drive sahiplerini memnun etmeyeni başarıyor.

Yeni temelleri ile birlikte Google Fotoğraflar, kendi içerisinde videoları düzenleyebiliyor, döndürme, kesme gibi işlemleri yapabiliyor. Ayrıca uygulama ile birlikte istenmeyen kareler silinebilirken video açısının da değiştirilebilme imkanı sunulmuş durumda. Google, SnapSeed uygulamasını da bir zamanlar satın alarak kullanıcılara ücretsiz ve oldukça yararlı fotoğraf düzenleme uygulaması haline döndürmüştü.

Şimdi ise video düzenlemesi için çalışan Google Fotoğraflar ile videoların parlaklığını, kontrastını, rengini, tonunu, gölge ve sıcaklıklarını kolayca değiştirebilme imkanı sunuyor.

Google’ın bu önemli sayılabilecek olan yeni özelliğini ilk olarak Android tarafına sunması oldukça şaşırtıcı karşılandı. Bildiğiniz gibi Google birçok uygulamasında da yaptığı gibi ilk olarak iOS tarafına yenilik getiriyordu.

Google Fotoğraflar Oldukça Kararlı Çalışıyor

Google Fotoğraflar uygulaması birçok bulut tabanlı hizmeti kullananlar için sevindirici yenilikler sunuyor. Google’ın bulut ekosistemi diğer sistemlere göre oldukça stabil ve kararlılıkla çalışıyor. Fakat uygulama içerisinde birçok fotoğraf düzeleme imkanı sunulmuyor. Google Fotoğraflar kullanıcılarının şikayet ettikleri tek konu bu fakat Google yönetimi ısrarla yenilik sunmuyor.