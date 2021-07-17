Eylül 2020’de Google, geliştiricileri Google Play faturalandırma sistemini kullanmaya zorlamaya başlayacağını belirtmişti. Doğal olarak bu, onu kullanan geliştiricilerin, uygulamaları aracılığıyla yapılan her dijital ürün işlemi için şirkete bir gelir kesintisi ödemesi gerektiği anlamına gelir. Bu politika her zaman vardı ancak geçen yıl, Google‘ın tüm geliştiricilerin 30 Eylül 2021’e kadar bu politikaya uyması gerektiği konusunda uyarmasıyla açıklığa kavuşturuldu. Bu konuda henüz ilerleme kaydetmemiş olan geliştiriciler, firmanın artık süreyi uzattığını bilmekten memnun olacaklardır ve bu süreyi altı ay olarak belirlendi.

Google, faturalandırma sisteminin son derece güvenli olduğunu ve hem geliştiriciler hem de son kullanıcılar için sorunsuz bir deneyim sunduğunu söylüyor. Çoğu geliştirici bunu tekliflerinde zaten kullanıyor olsa da, Eylül 2020’deki orijinal duyurudan sonraki bir yıl içinde şirketin faturalandırma sistemine geçmesi gerekmeyen geliştiricilerin, bu politikanın her zaman orada olduğunu, ancak dilindeki dilin altını çizdi. belgeler, dijital ürünlerin satın alınmasına izin veren tüm uygulamalar için geçerli olduğunu belirtmek için daha da netleştirildi.

Google, geliştiricilerden, devam eden pandemi nedeniyle, dünya genelinde uzaktan çalışan mühendislik ekiplerinin uygulamalarını şirketin politikasına uygun hale getirmek için güncellemeler geliştirmesinin ve yayınlamasının çok zor olduğu konusunda geri bildirim aldı. Bu sorunlar hem küçük hem de büyük geliştiriciler tarafından vurgulanmıştır.

Bu nedenle Google, tercih edenler için son tarihi 31 Mart 2022’ye kadar uzatıyor. Geliştiriciler, Yardım Merkezi aracılığıyla bir uzantı için başvuruda bulunmadıkça bu uzantının devreye girmeyeceğini unutmamak önemlidir. Son başvuru tarihinin altı ay uzatıldığı anlamına gelse de Google, her bir itirazı duruma göre inceleyeceğini söylüyor.

İlginç bir şekilde, Google‘ın faturalandırma politikaları Apple‘ınkine benzer olsa da, Microsoft, geliştiricilerin belirli gereksinimleri karşılamaları koşuluyla üçüncü taraf faturalandırma sistemlerini uygulamalarına entegre etmelerine izin veriyor ve satın almalardan gelir kesintisi bile almıyor. bu alternatif ödeme yöntemleri kullanılarak yapılmıştır.