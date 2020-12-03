Teknoloji devi Google, deneysel hizmetlerinden bir tanesi olan Poly 3D nesne indirme uygulamasını kapatacağını açıkladı. Google’ın fişi çekilen servisleri mezarlığına katılacak Poly’nin çok yakında sona ereceği öğrenildi. Kısıtlı bir hayran kitlesine sahip oluşumun hayranları sosyal medya üzerinden, kapanan platforma karşı üzüntülerini paylaştı.

Google Poly Nedir?

İlk defa 1 Kasım 2017 yılında adını duyduğumuz 3D nesne kütüphanesi Poly, Google tarafından yayınlanmış ve ilk etapta büyük ilgi görmüştü. Kullanıcılar için 3D nesnelere göz atma, dağıtma ya da indirme gibi seçenekler sunan web sitesi, kısa süre içerisinde Android ve iOS mobil uygulamalarını da yayınlamıştı. Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarında işe yarayacak binlerce 3D görsel içeren ücretsiz yazılım, aynı zamanda içerik oluşturucuları tarafından üretilen orijinal 3 boyutlu nesnelerin paylaşımına da izin veriyordu.

Google Poly Haziran 2021’de Kapanıyor!

Üç senedir küçük bir hayran kitlesi tarafından ilgi gören ve niş bir uygulama olarak tarif edilen Google Poly servisi, bugün şirket tarafından açıklanan rapora göre 30 Haziran 2021‘de kepenklerini kapatacak. Platforma yüklenen 3B modelleri indirmek için kullanıcılara bu tarihe kadar zaman tanınırken; verilen sürenin akabinde uygulamayla ilişkili hiçbir API’ye artık erişmek mümkün olmayacak. Ayrıca Poly’nin içerik üreticilerine 30 Nisan 2021‘e kadar 3D grafik ekleme şansı verdiği biliniyor.

Bu yılın başlarında Microsoft da benzer bir uygulaması Remix3D adlı hizmetini sonlandırmıştı. Ne yazık ki Google da servisinin beklenen popülariteye sahip olamadığı gerekçesiyle hizmetini sonlandırmaya karar verdi.