Masaüstü için Drive, Yedekle ve Senkronize Et uygulamasının (2018’de Google Drive masaüstü uygulamasının yerini almıştır) ve iş kullanıcıları için olan Drive artık Dosya Senkronizasyonu’nun yerini alacaktır. Google Workspace’in artık herkesin kullanımına açık olduğu göz önüne alındığında, ayrı senkronizasyon yöntemlerine sahip olmak pek mantıklı değil.

Google‘a göre yeni uygulama, Yedekleme ve Senkronizasyon ile Drive Dosya Senkronizasyonu’nun en iyi kısımlarını birleştiriyor. Fotoğraflar ve videolar Drive‘ın yanı sıra Google Fotoğraflar’a yüklenecek ve senkronize edebilecek. Harici depolama cihazlarını bulutla da senkronize etme seçeneği vardır. Ayrıca, daha hızlı erişim için yerel olarak depolanan dosya sürümleriyle Drive dosyalarını bilgisayarınıza yansıtabileceksiniz.

Bunun da ötesinde, masaüstünüz ve belgeleriniz gibi yerel klasörleri senkronize edebilirsiniz. Ayrıca Microsoft Outlook ve Meet zamanlaması ile entegrasyon vardır ve Microsoft Office dosyalarını kimin düzenlediğini gerçek zamanlı olarak görebileceksiniz.

Drive Dosya Senkronizasyonu kullanıcılarının fazla bir şey yapmasına gerek kalmayacak. Google, uygulamayı Masaüstü için Drive olarak yeniden adlandırdı ve önümüzdeki aylarda Yedekleme ve Senkronizasyon’dan özellikler kazanacak. Google, Yedekle ve Senkronize Et kullanıcılarından masaüstü için Drive’a geçmelerini ister. 1 Ekim’den itibaren Yedekleme ve Senkronizasyon çalışmayı durduracak, bu nedenle dosyalarınızı Drive ile yedeklemeye devam etmek için geçiş yapmanız gerekecek.