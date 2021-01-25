Teknoloji devi Google, Koronavirüsü aşısı yaptırmak isteyenler için aşı konumlarını gösterecek bir yenilik üzerinde çalışıyor. Şu anda belli bölgelerde kısıtlı olarak kullanıma sunulan bu özellik, size en yakın hastaneleri gösterecek. İşte detaylar…

Alphabet Inc. şirketi CEO’su Sundar Pichai bugün başta ABD’de devreye girecek bir dizi COVID-19 aşısı dağıtımına destek olacak girişimini tanıttı. Yayınlanan blog gönderisinde Google’ın aşı dağıtımı ve aşılarla ilgili bilinçlendirme sağlanması üzerine 150 milyon dolarlık hibe sağladıkları ortaya çıktı. Bu konuda hassas bir tavır sergilenen teknoloji devi, insanları aşıya daha kolay ulaştırmak için çalışmalarını başlattı.

İlk olarak ABD’de Arizona, Texas, Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde başlayacak yeni özellik ile Google Haritalar ve Arama uygulamalarında aşıya ulaşmak isteyen insanlar için büyük bir kolaylık sağlanacak. Her iki uygulamada da kullanıcılar, konumlarına en yakın aşı yaptırabilecekleri hastaneleri oldukça rahat bir şekilde görüntüleyebilecekler. Bu özellik ABD eyaletlerinde devreye girdikten kısa bir süre sonra diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak.

Burada kullanıcılar randevu alıp almaması gerektiklerini öğrenebildikleri gibi aynı zamanda nasıl bir ulaşım sağlayacakları, servis olup olmadığı gibi detayları da akıllarında hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde Google’dan öğrenebilecek.

Google ve YouTube Aşı Hakkında Kullanıcılarını Bilinçlendirecek

Sundar Pichai’nin açıklamalarında yer alan bir diğer önemli detay ise çok yakında Google ve video izleme platformu YouTube üzerinden devreye girecek Gerçekleri Öğrenin başlıklı içerikleri olacak. Burada kullanıcılara aşıyla ilgili yetkin kişilerden bilgi sağlanacak.