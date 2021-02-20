Popüler internet tarayıcısı Google Chrome yüksek RAM kullanımını azaltacak bir güncelleme için hazırlanıyor. Windows 10, Android ve Linux’a gelecek güncellemeyle beraber Chrome’a PartitionAlloc-everywhere sisteminin getirilmesi bekleniyor.

İlk defa 2008 yılında yayınlanan ve şimdi Microsoft Windows başta olmak üzere Linux, macOS, iOS, Android gibi platformlarda hizmet veren ücretsiz web tarayıcı programı Google Chrome; günümüzün en çok kullanılan tarayıcılarından biri olarak biliniyor. Birçok kullanıcıya göre hızlı ve pratik olması nedeniyle epey kullanışlı bulunan uygulama, belki de en büyük dezavantajlarından bir tanesini düşük RAM kapasitesine sahip cihazlarda gösteriyor. Zira Chrome’un muadillerine göre daha fazla RAM’den faydalandığı bilinmekte. Dolayısıyla bu durum kullanıcıların oldukça canını sıkıyor. Ancak nihayet şirket, sorunun üstesinden geleceğinin ipuçlarını veriyor.

Daha düşük donanım özelliklerine sahip bilgisayarlarda da rahatlıkla işlev gösterilebileceği düşünülen Google Chrome yeni güncelleme ile müthiş bir performans iyileştirmesi yapacağa benziyor. Ortaya çıkan yeni raporlara göre Google’ın, Chrome’un Windows 10, Android ve Linux platformlarında performansını yükseltecek PartitionAlloc-everywhere sistemi desteği için çalıştığı gözlendi.

“PartitionAlloc-everywhere nedir?” diyenler için bu özellik, tarayıcıyı eskiye nazaran çok daha hızlı başlatacak, mevcut sayfaları hızlıca yükleyerek gelişmiş kaynak yönetimi sunacak ve kullanıcıların verimliliğini epey pozitif etkileyecek bir sistemdir. Cihazın RAM kullanımını oldukça minimize eden özellikle beraber artık programda takılma ve donmaların azalacağı, eski cihazlarda dahi konforlu bir kullanımın önünün açılacağı düşünülüyor.