Google’ın ana şirketi olan Alphabet Inc. çalışanları ilk işçi sendikası oluşumlarını kurdular. Bu sayede işçiler meslektaşlarının haklarını korumayı amaç ediniyor.

Olumsuz çalışma koşulları nedeniyle son zamanlarda sayısı bir hayli artan protestoların neticesinde Google’ın ana şirketi olan Alphabet Inc. çalışanları ABD ve Kanada’da ilk teknoloji sendikalarını kurmaya yöneldiler. Şimdiye kadar seneler içerisinde Google‘ın yoğun çalışma temposu hakkında personellerin basına sızdırdığı pek çok haber ile karşılaşmıştık. Haklarını aramak isteyen yüzlerce işçi şimdi bunu bir sendika çatısı altında disipline etmeye çalışacak.

Google’ın İşçi Sendikası Alphabet Workers Union Hayata Geçti!

Alphabet Workers Union adı altında bir araya gelen işçiler temel amaçları itibariyle işten çıkarmalar ve çalışanların adaletsiz iş ortamlarında kaldıkları durumlar ile ilgilenecek. Şirketin keyfi işten çıkarmalarını sonlandırmayı amaçlayan sendika, işçi dostu bir anlayışla teknoloji devi Google’a karşı dik bir duruş sergileyecek.

Google bünyesi altında doğan böylesi bir sendikanın ortaya çıkması karşısında pek çok insan doğrudan Google’ın bu duruma olan tepkisini merak etmeye başladı. Ancak Google’ın insan operasyonları müdürünün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin işçi haklarını desteklediği öğrenildi. Firma tüm çalışanlarıyla ilişki kurmaya devam edeceklerini söyledi.

Sendika liderliği şu anda meslektaşlarının sorunlarına yeteri ölçüde yetişemeyeceğini, buna henüz hazır olmadıklarını itiraf etti. Ancak ilerleyen zamanlarda sendikaya katılım oranı arttıkça durumun tam tersine çevrileceği ve haksız yere Google şirketinden kovulan, tazminatlarını alamayan insanların yardımına koşabilecekleri umuluyor. Elbette bunu zaman gösterecek…